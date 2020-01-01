وزارة الصحة المصرية تكشف عن موعد المسحة الجديدة لمحمد صلاح

اللاعب متواجد حاليًا في الجونة

أكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في وزارة الصحة المصرية أن حالة محمد صلاح مستقرة تمامًا صحيًا، مشيرًا إلى أن إصابته بالفيروس بسيطة ولا تدعو للقلق.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن مساء الجمعة الماضي إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا وغيابه عن مباراتي المنتخب المصري أمام توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأوضح حسام حسني أن صلاح لم يشعر بأي أعراض سوى بعد أن ثبت إيجابية المسحة الخاصة به، إذ عانى بعدها من بعض الإرهاق، موضحًا أن كافة التحاليل الطبية الخاصة به جيدة وحالته الصحية جيدة جدًا.

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وعن موعد خروجه من العزل الصحي، قال رئيس اللجنة العلمية في تصريحاته لأون تايم سبورتس "حالة صلاح تحسنت عما سبق، أتواصل معه يوميًا وطبيب المنتخب محمد أبو العلا يُتابع حالته أيضًا رغم وجوده في توجو".

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أضاف "المصاب بفيروس كورونا وحسب البروتوكول المصري يخضع لمسحة طبية جديدة في اليوم الخامس من إصابته، ولذا سيخضع صلاح لمسحة جديدة يوم الخميس القادم ونتمنى أن تكون سلبية".

وحول موعد شفاء اللاعب، قال المسؤول البارز في وزارة الصحة "وزارة الصحة المصرية تعتبر المريض أصبح متعافٍ بعد 10 أيام من الإصابة خاصة في حال عدم ظهور أعراض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، محمد صلاح لم يُعاني سوى من أعراض بسيطة ولذا نتوقع تعافيه تمامًا بعد 10 أيام من الإصابة".

وأوضح حسام حسني أن صلاح يستطيع القيام ببعض التدريبات الرياضية المحددة لكن وفق إجراءات احترازية محددة، وأتم مؤكدًا أن صلاح يُعالج من كورونا وفق البروتوكول المصري دون أي تدخل من ناديه الإنجليزي.