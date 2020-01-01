لماذا أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر لا إنجلترا؟ وزير الرياضة يُجيب

الاتحاد المصري أعلن يوم أمس إصابة نجم ليفربول

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن حالة النجم محمد صلاح الصحية مستقرة تمامًا، ذلك بعد الإعلان مساء أمس عن إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا وغيابه عن مباراتي المنتخب المصري أمام توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

الوزير أكد خلال تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" أن وزيرة الصحة المصرية أوصت بمتابعة دقيقة لحالة اللاعب خلال فترة عزله التي بدأت أمس، مشيرًا إلى الاستعداد جيدًا لنقله للمستشفى إن استدعى الأمر.

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مضيفًا "هناك اهتمام بالغ بحالة محمد صلاح، وزيرة الصحة وجهت رئيس اللجنة العلمية لمتابعة حالته الصحية خلال فترة العزل في فندق إقامة المنتخب، ومستشفى دار الشفاء جاهز لاستقباله حال استدعى الأمر ذلك، وسيحدث ذلك وفق إجراءات محددة".

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تابع "جميع المخالطين لمحمد صلاح سيخضعون لمسحة طبية، أنا اجتمعت معه مرتين، الأولى في بداية معسكر المنتخب والثانية خلال حفل تكريمه".

وأكد أشرف صبحي أن حفل تكريم محمد صلاح الذي أقامه اتحاد كرة القدم المصري خضع لجميع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا "البروتوكول خلال حفل التكريم كان دقيقًا جدًا، وجرى بالتنسيق مع وكيل أعمال اللاعب وناديه ليفربول، وقد نفذنا كل ما طلبه النادي الإنجليزي".

الوزير سُئل عن سبب إصابة صلاح في مصر لا إنجلترا، فأجاب "أي شخص في العالم يُتوقع إصابته بفيروس كورونا في أي وقت وأي مكان، الأهم هو كيفية التعامل معه بعد الإصابة، ونحن نهتم بصلاح مثل اهتمامنا بكافة شباب المجتمع المصري. قدر الله وما شاء فعل ومن الجيد أن صلاح موجود هنا لنستطيع علاجه بالبروتوكول المصري".

يُشار إلى أن منتخب مصر يعيش وضعًا صعبًا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل في أول مباراتين من التصفيات أمام كينيا وجزر القمر ويتواجد في المركز الثالث من مجموعته التي تضم بجانب المنتخبات الثلاثة توجو.