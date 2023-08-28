ليس محمد صلاح فقط .. الاتحاد يريد "جوكر" ليفربول

صفقة جديدة من ليفربول تغري الاتحاد

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، وضع نجوم العملاق الإنجليزي ليفربول، كـ"هدف رئيسي" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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أبرز أهداف الاتحاد؛ هو النجم المصري الكبير محمد صلاح، حيث قدّم عرضًا لضمه، مقابل 150 مليون يورو لليفربول، و200 مليون للاعب، في الموسم الرياضي الواحد.

وإلى جانب صلاح.. يريد العميد الاتحادي، التعاقد مع المدافع الإنجليزي جو جوميز، من ليفربول؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو.

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وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن جوميز، يأتي على رأس قائمة تضم 3 مدافعين، مرشحين للانضمام إلى نادي الاتحاد، في الصيف الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الاتحاديين، معجبون للغاية بإمكانيات المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 26 سنة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، بالخط الخلفي.

وكشف فابريزيو رومانو، عن أن إدارة النادي الإنجليزي، ليس لديها أي نية - حتى الآن -؛ للاستغناء عن اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن جو جوميز، بدأ مسيرته الكروية مع نادي تشارلتون أثلتيك الإنجليزي، قبل الانضمام إلى ليفربول في صيف 2015؛ حيث شارك في 175 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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