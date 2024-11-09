استبعاد محمد صلاح وتواجد عمر مرموش .. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لتوقف نوفمبر

صلاح خارج حسابات الفراعنة في توقف نوفمبر

أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، عن قائمة الفراعنة لتوقف نوفمبر، والتي شهدت عدة تغييرات، أبرزها استبعاد النجم محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويلعب الفراعنة مباراتين يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري، أمام كاب فيردي وبوتسوانا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

كما شهدت القائمة تواجد عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي يقدم موسمًا مميزًا مع فريقه بالدوري الألماني والدوري الأوروبي.

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وجاء استبعاد حسام حسن لصلاح، من أجل منحه بعض الراحة، خاصة وأن المنتخب المصري قد حسم بالفعل الصعود إلى كأس أمم إفريقيا 2025، وستكون مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا تحصيل حاصل.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، محمد شحاته.

خط الوسط: محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود تريزيجيه، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود زلاكا.

الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.