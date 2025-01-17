للوصول إلى هدفه .. محمد صلاح يستخدم عرض الهلال المغري في مفاوضاته مع ليفربول!

صلاح يضغط على ليفربول باستخدام عرض الهلال للموافقة على طلباته

مازال النجم المصري محمد صلاح يتفاوض مع فريقه ليفربول الإنجليزي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مستخدمًا العرض المغري الذي وصله من الهلال مؤخرًا.

وتلقى صلاح عرضًا مُغريًا من الهلال قيمته حوالي 300 مليون يورو في موسمين، وفقًا لما أشارت له بعض التقارير الصحفية.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" عن أن صلاح يقوم بالتلويح بمزايا عرض نادي الهلال المغري، في مفاوضاته مع ليفربول، للموافقة على طلباته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن صلاح يُريد الضغط على إدارة ليفربول للتجديد لمدة 3 سنوات، والحصول على راتب شهري 350 ألف جنيه إسترليني، وهو ما ترفعه إدارة ليفربول، خوفًا من تراجع مستواه السنوات المقبلة، خاصة وأن عمره أصبح 32 عامًا.

وينتظر محمد صلاح قرار ليفربول النهائي بشأن تجديد عقده، ومن ثم سيحسم موقفه من العرض الذي وصله من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.