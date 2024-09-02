رسالة لمحمد صلاح واللاعبين العرب الصغار .. سعود عبدالحميد يتحدث عن تجربة روما

النجم السعودي يصرح بعد مواجهة يوفنتوس..

تحدث السعودي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن روما الإيطالي، بعد أول مباراة يدخل قائمتها مع ناديه الجديد أمام يوفنتوس، أمس الأحد.

الذئاب كانوا قد تعادلوا سلبيًا بالأمس أمام اليوفي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن دي روسي؛ المدير الفني لروما، اكتفى بجلوس سعود على مقاعد البدلاء.

وعقب اللقاء، قال عبدالحميد في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "شعوري لا يوصف كوني أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي، أشعر بسعادة كبيرة، إن شاء الله أتمكن من مساعدة الفريق وإسعاد الجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "خضت ثلاث حصص تدريبية مع الفريق، الجميع يساعدني على التأقلم، والمدرب يريد إراحتي أكثر من اللازم، الجميع يحاول إدخالي سريعًا في المجموعة".

بسؤاله عن الثنائي العربي؛ المصري محمد صلاح والمغربي مهدي بنعطية، الذي مثل النادي الإيطالي من قبل، علق المحترف السعودي: "هنا لعب صلاح و بنعطية، تجربتان عربيتان ناجتنان، أتمنى السير على خطاهما وتحقيق أفضل مما حققانه".

واختتم برسالة للاعبين العرب الصغار: "إذا كان لديك الطموح، ستأمل في اللعب في مستوى أعلى وفي أندية كبيرة، لا توقف طموحك، وهنا كل شيء موفر لك كي تظهر بأفضل صورة".

يذكر أن سعود انضم لروما قادمًا من الهلال السعودي، الذي باع الموسم المتبقي في عقده مقابل 2.5 مليون يورو.