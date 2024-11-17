مستغلًا ظروفه القاسية .. ليفربول يستهدف نجم ليون الشاب كبديل لمحمد صلاح!

ليفربول وليون سيستفيدان من الصفقة إذا تمت

يراقب نادي ليفربول الإنجليزي أحد أبرز نجوم ليون الفرنسي، بهدف ضمه كبديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يحوم الغموض حول مستقبله مع الريدز.

وينتهي عقد صلاح بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد أي مؤشرات حول مستقبله، سواء بتمديد عقده، أو رحيله وسط تلقيه بعض العروض خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ريان شرقي "21 عامًا"، نجم ليون الصاعد، تحسبًا لرحيل محمد صلاح المحتمل.

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وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يراقب عن كثب موقف شرقي مع ليون، مما قد يزيد من المنافسة على سعي ليفربول للحصول على خدمات اللاعب الشاب، إذ يمتد عقد ريان مع ليون حتى صيف 2026، ولكنه يتضمن شرطًا للتمديد لمدة عام واحد لو بقي في النادي الموسم الحالي.

ورغم آمال ليون في الإبقاء على ريان شرقي مع الفريق، إلا أن مسألة رحيلة هي الأقرب، في ظل تعرض النادي لخطر الهبوط، حال عدم حل القضايا التي أشارت لها الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية، حيث تبلغ ديونه 422 مليون جنيه إسترليني.

ومنعت الهيئة الرقابية المالية الفرنسية نادي ليون من إبرام أي تعاقدات حتى يتحسن وضعيته خلال الفترة المقبلة.

وتمثل صفقة انتقال ريان شرقي من ليون إلى ليفربول الكثير من الاستفادة للفريقين، إذ يحتاج الريدز الإبقاء على التنافسية بفريقه حال رحيل محمد صلاح، بينما الفريق الفرنسي يحتاج للأموال لحل أزماته.