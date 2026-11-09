محمد صلاح ورياض محرز.. من هو فخر العرب؟

دائمًا ما يفتخر العرب بوجود مجموعة من اللاعبين المميزين لديهم في أكبر أندية كرة القدم الأوروبية، وعلى رأس تلك الأسماء يوجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورياض محرز، الجزائري نجم مانشستر سيتي.

استطاع رياض محرز أن يلفت الأنظار إليه كثيرًا بعدما قاد ليستر سيتي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015، قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى مانشستر سيتي ويبدأ رحلة استثنائية مع بيب جوارديولا وكتيبته.

أما محمد صلاح فبات معبودًا للجماهير المصرية منذ تألقه مع بازل السويسري وصولاته وجولاته بالأراضي الإيطالي مع فيورنتينا وروما، ختامًا بنجاحه منقطع النظير مع ليفربول، والذي أهله ليصنف من أفضل لاعبي كرة القدم الحاليين بالعالم.

لم تقتصر عطاءات الثنائي العربي فقط على فرقه، بل نجح في كسب ود جماهير مصر والجزائر من خلال إسهاماته التاريخية مع الفراعنة ومحاربي الصحراء والألقاب والإنجازات التي حققها بصحبته.

ومن الطبيعي بالنظر إلى مهارات الثنائي القريبة من بعضها البعض، وكذلك طبيعة كرة القدم التنافسية، أن ينشأ بينهما نوعًا من المقارنات من قبل الجماهير المصرية والجزائرية، فمن المنطقي أن يسعى الجميع لإثبات أن مواطنه هو أفضل من الآخر.

في هذا التقرير، يأخذكم موقع جول إلى لغة الأرقام والإحصائيات، ويُلقي الضوء على عدد أهداف محمد صلاح ورياض محرز سواءً مع الأندية أو المنتخبات، وهكذا من يتفوق منهما على الآخر في هذا الصدد؟

كم عدد أهداف محمد صلاح مع الأندية؟

بدأ محمد صلاح مسيرته مع نادي المقاولون العرب في الدوري المصري، وأحرز خلال 44 مشاركة 12 هدفًا وصنع 6 آخرين في مختلف المسابقات.

بعد ذلك انتقل صلاح إلى بازل السويسري حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر، وخلال تواجده هناك شارك في 79 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 17.

طلب جوزيه مورينيو التعاقد مع صلاح في تشيلسي، وكانت التجربة الوحيدة غير الموفقة للفرعون المصري، ففي ستامفورد بريدج بستة أشهر فقط لعب 19 مباراة أغلبها كبديل، وسجل هدفين وصنع أربعة.

بدأت رحلة صلاح في الكالتشيو معارًا إلى فيورنتينا، وبقميص الفيولا لعب 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع أربعة آخرين.

وواصل صلاح التألق بعدها في الأراضي الإيطالية ولكن هذه المرة بقميص روما، حيث لعب مع كتيبة لوتشيانو سباليتي آنذاك 83 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 22 آخرين.

دفع ليفربول 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح بعدها في 2017، وكان وقتها أغلى صفقة في تاريخ النادي، ونجح ابن المقاولون العرب في كتابة اسمه بكتب التاريخ بما حققه في أنفيلد على مدار آخر خمس سنوات.

سجل صلاح بقميص ليفربول 2011 هدفًا في 349 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات صلاح مع ست فرق ارتدى قميصها منذ 2010 هو 652 مباراة، وإجمالي ما سجله فيها 322 هدفًا.

أهداف محمد صلاح مع الأندية

الفريق الفترة عدد المباريات الأهداف المقاولون العرب 2010 - 2012 45 12 بازل 2012 - 2014 79 20 تشيلسي 2014 - 2015 19 2 فيورنتينا 2015 - 2015 26 9 روما 2015 - 2017 83 34 ليفربول 2017 - 2026 442 257 طرابزون سبور 2026 - حتى الآن 16 11 عدد أهداف صلاح مع الأندية 710 345

كم عدد أهداف رياض محرز مع الأندية؟

بدأ رياض محرز مسيرته مع نادي ساركيلي الفرنسي في درجات الهواة، ومنه إلى كويمبيه، وأخيرًا وصل إلى الفرق المحترفة عام 2011 باللعب للو هافر.

مع لو هافر، لعب محرز 67 مباراة تمكن من التسجيل خلالهم 10 أهداف وصناعة 12 آخرين، قبل أن يأخذ الخطوة الأهم في مسيرته بالانضمام إلى ليستر سيتي.

من أجل إعداده للفريق الأول لعب محرز مع رديف ليستر سيتي مباراتين سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ثم بوصوله إلى الفريق الأول لعب 179 مباراة سجل فيها 48 هدفًا وصنع 38 آخرين.

وبعدما لفت الانتباه بمهارته وأرقامه الاستثنائية، دفع مانشستر سيتي من أجل محرز 67 مليون جنيه استرليني في 2018، ومنذ ذلك الحين وهو يرتدي القميص السماوي.

مع كتيبة بيب جوارديولا، لعب محرز 236 مباريات سجل خلالها 78 هدفًا.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات رياض محرز في مسابقات المحترفين بداية من لو هافر 535 مباراة، إجمالي ما سجله فيها 166 هدفًا.

أهداف رياض محرز مع الأندية

الفريق الفترة عدد المباريات الأهداف لوهافر الرديف 2010 - 2013 60 24 لوهافر 2011 - 2014 70 10 ليستر سيتي الشباب 2014 - 2015 2 1 ليستر سيتي 2014 - 2018 26 9 مانشستر سيتي 2018 - 2023 236 78 الأهلي السعودي 2023 - 2026 122 37 الشمال القطري 2026 - حتى الآن 6 3 عدد أهداف محرز مع الأندية 675 201

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

كانت المشاركة الأولى لمحمد صلاح مع منتخب مصر الأول في سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وحينها مُنيّ الفراعنة بهزيمة بهدفين لهدف.

هذه المشاركة كانت باسم المنتخب الأول ولكن في طياتها كانت بالمنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لندن 2012 آنذاك، وذلك بعدما فقدت كتيبة حسن شحاتة وقتها فرص التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

منذ ذلك الحين شارك صلاح في 89 مباراة مع منتخب مصر على كافة الأصعدة، قاد خلالهم المنتخب للوصول للمرة الأولى منذ 28 عامًا إلى كأس العالم 2018، والوصول أيضًا لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، ونهائي نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

بالطبع كان صلاح هو هداف منتخب مصر طيلة العقد الماضي وحتى الآن، حيث سجل دوليًا 66 هدفًا منها 3 أهداف على صعيد كأس العالم وصنع 37 أخرى.

أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

الفريق الفترة المباريات الأهداف منتخب مصر 2011 حتى الآن 120 66

كم عدد بطولات محمد صلاح في مسيرته؟

حقق محمد صلاح عددًا من البطولات في مسيرته أهمها الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، بينما لم يحقق لقبًا دوليًا مع المنتخب المصري:

بطولات محمد صلاح

البطولة العام الدوري السويسري 2 (2013، 2014) كأس الرابطة الإنجليزي 3 (2015، 2022, 2024) كأس الاتحاد الإنجليزي 1 (2022) دوري أبطال أوروبا 1 (2019) الدوري الإنجليزي 2 (2020, 2024) السوبر الأوروبي 1 (2019) كأس العالم للأندية 1 (2019) الدرع الخيرية 1 (2023) الإجمالي 12

ما الجوائز الفردية التي حققها محمد صلاح؟

حقق محمد صلاح الجوائز الآتية:

الجائزة العام أفضل لاعب في الدوري السويسري 2012-2013 أفضل لاعب عربي في جلوب سوكر 2016 أفضل لاعب بتصويت الجمهور من جلوب سوكر 2022 جول 25 5 ( 2017، 2018، 2019، 2020، 2021) أفضل لاعب إفريقي من BBC 2 (2017، 2018) أفضل لاعب في إنجلترا 3 (2018، 2022, 2025) أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد الكتاب 3 (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025) أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2 (2017-2018، 2024-2025) هداف الدوري الإنجليزي 4 (2017-2018، 2018-2019، 2021-2022, 2024-2025) هداف كأس العالم للأندية 2019 القدم الذهبية 2021

كم عدد أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر؟

كانت المشاركة الأولى لرياض محرز مع منتخب الجزائر في مايو 2014 بمباراة ودية أمام منتخب أرمينيا فاز فيها محاربو الصحراء بثلاثية لهدف، محرز صنع هدفين حينها لإسلام سليماني ونبيل غيلاس.

منذ ذلك الحين شارك محرز في 119 مباراة دولية مع منتخب الجزائر على كافة الأصعدة، كان إنجازه الأكبر فيها هو تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019، كما تواجد في مونديال 2014 ومونديال 2026، والذي اعتزل دوليًا بعده.

إجمالي أهداف محرز مع منتخب الجزائر هو 40 هدفًا، ربما أغلاها على الإطلاق كان هدفه في شباك نيجيريا باللحظات الأخيرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة، كما قام بصناعة 45 أخرى.

أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر

الفريق الفترة المباريات الأهداف منتخب الجزائر 2014-2026 119 49

كم عدد بطولات رياض محرز في مسيرته؟

حقق رياض محرز لقب الدوري الإنجليزي مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى تتويجه مع السيتيسينز بدوري أبطال أوروبا 2022-23، كما حصد أمم إفريقيا رفقة الجزائر في 2019.

بطولات رياض محرز في مسيرته:

البطولة العام دوري أبطال أوروبا 1 (2022-2023) الدوري الإنجليزي للشباب 2013-2014 الدرع الخيرية 2 (2019، 2020) كأس الرابطة الإنجليزية 3 (2019، 2020، 2021) كأس الاتحاد الإنجليزي 2 (2019, 2023) الدوري الإنجليزي 5 (2016، 2019، 2021، 2022, 2023) أمم إفريقيا 1 (2019) دوري أبطال آسيا للنخبة 2 (2024-25، 2025-26) السوبر السعودي 1 (2025) الإجمالي 18

ما هي الجوائز الفردية التي حققها رياض محرز؟

أما بالنسبة للجوائز الفردية، فقد حقق محرز الآتي: