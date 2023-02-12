محمد صلاح ورياض محرز.. من هو فخر العرب؟

يفتخر العرب دومًا بالثنائي محمد صلاح ورياض محرز، وتكثر المقارنات بينهما في الكثير من الأحيان وفي هذا التقرير نستعرض مقارنة شاملة بينهما.

دائمًا ما يفتخر العرب بوجود مجموعة من اللاعبين المميزين لديهم في أكبر أندية كرة القدم الأوروبية، وعلى رأس تلك الأسماء يوجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورياض محرز، الجزائري نجم مانشستر سيتي.

استطاع رياض محرز أن يلفت الأنظار إليه كثيرًا بعدما قاد ليستر سيتي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015، قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى مانشستر سيتي ويبدأ رحلة استثنائية مع بيب جوارديولا وكتيبته.

أما محمد صلاح فبات معبودًا للجماهير المصرية منذ تألقه مع بازل السويسري وصولاته وجولاته بالأراضي الإيطالي مع فيورنتينا وروما، ختامًا بنجاحه منقطع النظير مع ليفربول، والذي أهله ليصنف من أفضل لاعبي كرة القدم الحاليين بالعالم.

لم تقتصر عطاءات الثنائي العربي فقط على فرقهم، بل نجحا في كسب ود جماهير مصر والجزائر من خلال إسهاماتهم التاريخية مع الفراعنة ومحاربي الصحراء والألقاب والإنجازات التي حققاها بصحبتهما.

ومن الطبيعي بالنظر إلى مهارات الثنائي القريبة من بعضها البعض، وكذلك طبيعة كرة القدم التنافسية، أن ينشأ بينهما نوعًا من المقارنات من قبل الجماهير المصرية والجزائرية، فمن المنطقي أن يسعى الجميع لإثبات أن مواطنه هو أفضل من الآخر.

في هذا التقرير، يأخذكم موقع جول إلى لغة الأرقام والإحصائيات، ويُلقي الضوء على عدد أهداف محمد صلاح ورياض محرز سواءً مع الأندية أو المنتخبات، وهكذا من يتفوق منهما على الآخر في هذا الصدد؟

كم عدد أهداف محمد صلاح مع الأندية؟

بدأ محمد صلاح مسيرته مع نادي المقاولون العرب في الدوري المصري، وأحرز خلال 44 مشاركة 12 هدفًا وصنع 6 آخرين في مختلف المسابقات.

بعد ذلك انتقل صلاح إلى بازل السويسري حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر، وخلال تواجده هناك شارك في 79 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 17.

طلب جوزيه مورينيو التعاقد مع صلاح في تشيلسي، وكانت التجربة الوحيدة غير الموفقة للفرعون المصري، ففي ستامفورد بريدج بستة أشهر فقط لعب 19 مباراة أغلبها كبديل، وسجل هدفين وصنع أربعة.

بدأت رحلة صلاح في الكالتشيو معارًا إلى فيورنتينا، وبقميص الفيولا لعب 26 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع أربعة آخرين.

وواصل صلاح التألق بعدها في الأراضي الإيطالية ولكن هذه المرة بقميص روما، حيث لعب مع كتيبة لوتشيانو سباليتي آنذاك 83 مباراة سجل خلالهم 34 هدفًا وصنع 22 آخرين.

دفع ليفربول 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح بعدها في 2017، وكان وقتها أغلى صفقة في تاريخ النادي، ونجح ابن المقاولون العرب في كتابة اسمه بكتب التاريخ بما حققه في أنفيلد على مدار آخر خمس سنوات.

سجل صلاح بقميص ليفربول 173 هدفًا في 285 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات صلاح مع ست فرق ارتدى قميصها منذ 2010 هو 536 مباراة، وإجمالي ما سجله فيها 250 هدفًا.

أهداف محمد صلاح مع الأندية

الفريق الفترة المباريات الأهداف المقاولون العرب 2010-2012 44 12 بازل 2012-2014 79 20 تشيلسي 2014-2015 19 2 فيورنتينا 2015 26 9 روما 2015-2017 83 34 ليفربول 2017 حتى الآن 285 173 المجموع 536 250

كم عدد أهداف رياض محرز مع الأندية؟

بدأ رياض محرز مسيرته مع نادي ساركيلي الفرنسي في درجات الهواة، ومنه إلى كويمبيه، وأخيرًا وصل إلى الفرق المحترفة عام 2011 باللعب للو هافر.

مع لو هافر، لعب محرز 66 مباراة تمكن من التسجيل خلالهم 10 أهداف وصناعة 12 آخرين، قبل أن يأخذ الخطوة الأهم في مسيرته بالانضمام إلى ليستر سيتي.

من أجل إعداده للفريق الأول لعب محرز مع رديف ليستر سيتي مباراتين سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، ثم بوصوله إلى الفريق الأول لعب 179 مباراة سجل فيهم 48 هدفًا وصنع 38 آخرين.

وبعدما لفت الانتباه بمهارته وأرقامه الاستثنائية، دفع مانشستر سيتي من أجل محرز 67 مليون جنيه استرليني في 2018، ومنذ ذلك الحين وهو يرتدي القميص السماوي.

مع كتيبة بيب جوارديولا، لعب محرز 217 مباريات سجل خلالها 74 هدفًا.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات رياض محرز في مسابقات المحترفين بداية من لو هافر 468 مباراة، إجمالي ما سجله فيها 133 هدفًا.

أهداف رياض محرز مع الأندية

الفريق الفترة المباريات الأهداف لو هافر 2011-2014 70 10 ليستر سيتي تحت 21 عامًا 2014 2 1 ليستر سيتي 2014-2018 179 48 مانشستر سيتي 2018 حتى الآن 217 74 المجموع 468 133

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

كانت المشاركة الأولى لمحمد صلاح مع منتخب مصر الأول في سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وحينها مُنيّ الفراعنة بهزيمة بهدفين لهدف.

هذه المشاركة كانت باسم المنتخب الأول ولكن في طياتها كانت بالمنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لندن 2012 آنذاك، وذلك بعدما فقدت كتيبة حسن شحاتة وقتها فرص التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

منذ ذلك الحين شارك صلاح في 83 مباراة مع منتخب مصر على كافة الأصعدة، قاد خلالهم المنتخب للوصول للمرة الأولى منذ 28 عامًا إلى كأس العالم 2018، والوصول أيضًا لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، ونهائي نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

بالطبع كان صلاح هو هداف منتخب مصر طيلة العقد الماضي وحتى الآن، حيث سجل دوليًا 47 هدفًا منها هدفان على صعيد كأس العالم في شباك روسيا والسعودية وصنع 26 أخرى.

أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

الفريق الفترة المباريات الأهداف منتخب مصر 2011 حتى الآن 85 47

كم عدد بطولات محمد صلاح في مسيرته؟

حقق محمد صلاح عددًا من البطولات في مسيرته أهمها الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، بينما لم يحقق لقبًا دوليًا مع المنتخب المصري:

بطولات محمد صلاح

البطولة العام الدوري السويسري 2 (2013، 2014) كأس الرابطة الإنجليزي 2 (2015، 2022) كأس الاتحاد الإنجليزي 1 (2022) دوري أبطال أوروبا 1 (2019) الدوري الإنجليزي 1 (2020) السوبر الأوروبي 1 (2019) كأس العالم للأندية 1 (2019) الدرع الخيرية 1 (2023) الإجمالي 10

ما الجوائز الفردية التي حققها محمد صلاح؟

حقق محمد صلاح الجوائز الآتية:

الجائزة العام أفضل لاعب في الدوري السويسري 2012-2013 أفضل لاعب عربي في جلوب سوكر 2016 أفضل لاعب بتصويت الجمهور من جلوب سوكر 2022 جول 25 5 ( 2017، 2018، 2019، 2020، 2021) أفضل لاعب إفريقي من BBC 2 (2017، 2018) أفضل لاعب في إنجلترا 2 (2018، 2022) أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد الكتاب 2 (2018، 2022) أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2017-2018 هداف الدوري الإنجليزي 3 (2017-2018، 2018-2019، 2021-2022) هداف كأس العالم للأندية 2019 القدم الذهبية 2021 جائزة لوريوس العالمية 2021

كم عدد أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر؟

كانت المشاركة الأولى لرياض محرز مع منتخب الجزائر في مايو 2014 بمباراة ودية أمام منتخب أرمينيا فاز فيها محاربو الصحراء بثلاثية لهدف، محرز صنع هدفين حينها لإسلام سليماني ونبيل غيلاس.

منذ ذلك الحين شارك محرز في 79 مباراة دولية مع منتخب الجزائر على كافة الأصعدة، كان إنجازه الأكبر فيها هو تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019، كما تواجد في مونديال 2014 ولعب 72 دقيقة فيه أمام منتخب بلجيكا.

إجمالي أهداف محرز مع منتخب الجزائر هو 28 هدفًا، ربما أغلاها على الإطلاق كان هدفه في شباك نيجيريا باللحظات الأخيرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة، كما قام بصناعة 35 أخرى.

أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر

الفريق الفترة المباريات الأهداف منتخب الجزائر 2014 حتى الآن 79 28



كم عدد بطولات رياض محرز في مسيرته؟

حقق رياض محرز لقب الدوري الإنجليزي مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، كما حصد أمم إفريقيا رفقة الجزائر في 2019.

بطولات رياض محرز في مسيرته:

البطولة العام الدوري الإنجليزي للشباب 2013-2014 الدرع الخيرية 2 (2019، 2020) كأس الرابطة الإنجليزية 3 (2019، 2020، 2021) كأس الاتحاد الإنجليزي 1 (2019) الدوري الإنجليزي 4 (2016، 2019، 2021، 2022) أمم إفريقيا 1 (2019) الإجمالي 12

ما هي الجوائز الفردية التي حققها رياض محرز؟

أما بالنسبة للجوائز الفردية، فقد حقق محرز الآتي:

الجائزة العام أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2015-2016 هداف كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 أفضل لاعب في إفريقيا 2016 أفضل لاعب إفريقي من BBC 2016 أفضل لاعب في الجزائر 2 (2015، 2016)