تفاصيل قانونية مهمة وقفت "عائقًا" أمام انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد

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منذ إغلاق باب الميركاتو الصيفي السعودي، في السابع من سبتمبر الجاري، وتأكُد بقاء النجم المصري الكبير محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي؛ واللاعب يتعرض لهجوم عنيف من الجماهير السعودية بصفة عامة، وعشاق فريق الاتحاد - خاصة -.

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الاتحاد حاول طوال الصيف الحالي، التعاقد مع صلاح؛ حيث تم إغراء اللاعب براتب سنوي يُقدر بـ180 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض مبلغ 215 مليونًا، على ليفربول، لحسم الصفقة.

وترى الجماهير السعودية، وخاصة عشاق العميد الاتحادي، أن النجم المصري، لم يقم بدور فعال ولم يضغط على ناديه الإنجليزي بشكل كافٍ؛ لإتمام الصفقة، على الرغم من ضخامة العرض المالي المقدم له.

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وعن ذلك يقول القانوني الرياضي أحمد الأمير: "صلاح لم يكن بمقدوره (الضغط) على نادي ليفربول؛ لتركه يرحل إلى صفوف الاتحاد، خلال صيف العام الحالي".

وكشف الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن عقد محمد صلاح الجديد مع نادي ليفربول؛ ليس به أي شرط، يسمح برحيله حال وصول عرضٍ ما، بمبلغ مالي معين.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن النجم المصري يبلغ من العمر 31 سنة، وجدد في الموسم الرياضي الماضي مع العملاق الإنجليزي، لمدة 3 سنوات؛ ما يعني بأنه لا يزال في "الفترة المحمية" من عقده الجديد.

وأضاف أحمد الأمير: "حتى لو كان هناك شرط جزائي، وتم دفعه من قِبل صلاح، وانتقل إلى نادي الاتحاد؛ فهناك إمكانية لإيقاف اللاعب من قبل (فيفا)، متى ما رفع ليفربول، شكوى بذلك".

وأكد الأمير، على أن صلاح كان وقتها سيكون بمثابة من فسخ عقده بدون سببٍ مشروع، داخل الفترة المحمية، والتي تستوجب إيقاع عقوبة رياضية؛ تكون بـ"الإيقاف" لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

جدير بالذكر أن صلاح، انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2025.

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