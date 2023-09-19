محمد صلاح أصبح من الماضي .. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول

هل تقدم العمر بصلاح للخروج من تلك القائمة؟

كشفت إحصائية اليوم عن خروج النجم المصري محمد صلاح من صدارة اللاعبين الأسرع في صفوف ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما نقل المدرب سيمون بورنديش الذي نشر الإحصائية قبل ساعات، وأكد من خلالها أن دومينيك سوبوسلاي لاعب الريدز الجديد أصبح أسرع من صلاح.

وكتب بورنديش: "دومينيك سوبوسلاي أصبح ثاني أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي خلال تاريخه أمام وولفرهامبتون مسجلًا سرعة 36.7 كيلو مترًا في الساعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محمد صلاح كان الأسرع في صفوف ليفربول لفترة قبل أن يزاحمه الثنائي ترنت ألكساندر آرنولد وأندرو روبرتسون وكان ذلك قبل صفقة سوبوسلاي.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كاد أن يغادر ليفربول هذا الصيف متوجهًا للاتحاد السعودي في صفقة بمبلغ قياسي لكن إصرار الريدز على استمراره حال دون ذلك.