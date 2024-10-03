"لا أحبه ولكني أقدره" .. آرني سلوت يفضل زوجته على صلاح بتصريح غريب!

رد غير متوقع من المدرب الهولندي

سؤال عادي تعرض له آرني سلوت مدرب ليفربول، عن مدى تقديره للنجم المصري محمد صلاح، ليكون الرد ساخرًا من المدرب الهولندي بعد تألق اللاعب أمام بولونيا.

صلاح كان "بطل الليلة" في فوز الريدز على الفريق الإيطالي بثنائية نظيفة، أمس، الأربعاء، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث صنع الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر وسجل الثاني بنفسه بتسديدة رائعة في الدقيقة 75.

مراسل شبكة "سكاي" الإيطالية قال لسلوت بعد المباراة:"هل تحب محمد صلاح؟".

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ورد عليه الهولندي قائلًا:"لقد أحببته دائمًا، حسنًا، لا، لقد كنت أقدره دائمًا، لكني أحب زوجتي".

وتسبب استبدال سلوت لكلمة "التقدير" بدلًا من "الحب" في الإشارة إلى شعوره تجاه صلاح في سخرية واسعة لدى مشجعي الريدز، حيث قال البعض إن الهولندي بالغ في نظرته للسؤال.

ويعيش صاحب الـ32 سنة انطلاقة مميزة مع ليفربول هذا الموسم، حيث نجح في التسجيل 6 مرات وقام بصناعة 5 أهداف في 9 مباريات لعبها مع الفريق بكل البطولات حتى الآن.