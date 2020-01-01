كيف حصل محمد صلاح على 10 نخلات في المدينة المنورة بسبب زجاجة خمر؟

حينما تسبب موقف للاعب في الحصول على هدية كبيرة من أحد جماهير الكرة السعودية

يمتلك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح شعبية كبيرة جدًا على الصعيد العالمي بشكل عام والعربي تحديدًا، نظرًا للتوهج والظهور بمستوى رائع مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حتى أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم.

ولم تكن المهارات والأهداف فقط هي طريق صلاح إلى قلوب مُحبيه ومتابعيه، بل يمتلك اللاعب المصري العديد من المواقف الإنسانية الرائعة، والتي تُشبه إلى حد كبير عاداتنا وتقاليدنا العربية.

وخير دليل على هذا الكلام، حينما تسبب موقف للاعب في الحصول على هدية كبيرة من أحد جماهير الكرة السعودية.

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القصة تعود إلى كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، حينما رفض صلاح استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ومصر، والمقدمة من إحدى شركات الخمور.

وتفاعل حينها الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، والذي قرر منح النجم المصري هدية خاصة إلى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأعلن الإعلامي السعودي عن تقديم 10 نخلات من تمر المدينة المنورة إلى اللاعب الدولي المصري كهدية خاصة منه.

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وقال الأحمدي في تغريدة له عبر تويتر حينها : "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10نخلات من تمرة #عجوة_المدينة للنجم العالمي #محمد_صلاح".

وأضاف : "ستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته نظير مواقف أبو مكة المشرفة بإيصال رسالة عفوية للعالم أجمع عن سماحة ديننا، وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور".

يُذكر أن مباراة منتخبي مصر والسعودية كانت قد انتهت بفوز الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل سالم الدوسري هدفاً قاتلاً لمنتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.