بديل آخر للأندية السعودية؟ ليفربول يصدم نجمه من أجل محمد صلاح!

قرار غير متوقع من الريدز

في مفاجأة من العيار الثقيل يستعد نادي ليفربول للتخلي عن لاعبه لويس دياز خلال الصيف القادم، من أجل الحفاظ على محمد صلاح.

الدولي الكولومبي عانى في بداية الموسم بشكل واضح، ولكنه بدأ يظهر بعض اللمحات من قدراته الفنية المميزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك سيتم التضحية به للحفاظ على صلاح ولاعبين آخرين بالفريق.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن ليفربول أبدى استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة لدياز، مع وضع أولويات أخرى تتمثل في تعيين البديل المناسب ليورجن كلوب، بالإضافة لتجديد عقود صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد.

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وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيجري محادثات مكثفة مع الثلاثي، فور التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لكلوب بالإضافة إلى مدير رياضي آخر لقيادة مشروع النادي على المدى البعيد.

صلاح يعتبر من النجوم العالميين المُراقبين بشدة في الدوري السعودي، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام باريس سان جيرمان بضمه لتعويض رحيل مبابي، ولكن ليفربول لا يريد التخلي عنه.

ولذلك يريد ليفربول بيع دياز بوجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإسباني بضمه، ومن المقرر أن يرحل كذلك الثنائي تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب بعد انتهاء عقودهما في الصيف.