محمد صلاح الأخضر! حذار يا سالم الدوسري .. صبر مانشيني بدأ ينفذ

السعودية حسمت تأهلها لدور الـ16 من كأس آسيا ولكن!

Tod

يُقال عن بعض الرجال المقاتلين "إن ذهبت إلى الحرب فخذ فلان معك"، ويُقال في السعودية "إن كان أمامك مباراة صعبة وحاسمة فخذ سالم الدوسري معك"، كما يُقال في مصر لنفس السبب "خد محمد صلاح"، لكن خلل ما أصاب المقولتين في كأس آسيا وإفريقيا 2023.

نجم ليفربول خيب آمال المصريين بأداء متواضع جدًا في المباراة الأولى أمام موزمبيق والشوط الذي خاضه أمام غانا، وقد اتضح للجميع جليًا أن الأداء تحسن بوضوح بعد خروجه من الملعب، نعم يعلم الجميع قيمة صلاح لكنهم لا كرة القدم لا تُلعب أبدًا بالأسماء والتاريخ والمسيرة بل بالمستوى والجهد على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا هناك في القارة السمراء، أما في آسيا فنحن أمام حالة مشابهة جدًا يجوز أن تُوصف بـ "محمد صلاح الأخضر" .. نتحدث عن سالم الدوسري نجم الهلال وأفضل لاعبي آسيا لعام 2023، والذي كما يبدو لم يحضر إلى قطر بعد ومازال يحتفل بجائزته في الرياض!

الدوسري يُقدم أداءً جيدًا جدًا مع الهلال مؤخرًا، وقد عاد ليكون حاسمًا وفعالًا بعد بداية متذبذبة للموسم، ولا يُنكر أحد أن جميع السعوديين يُعولون عليه لقيادة الأخضر في آسيا بهدف العودة باللقب الثمين، خاصة أنه أحد القلائل أصحاب الخبرة والشخصية الناضجة في قائمة روبرتو مانشيني المزدحمة بالشباب.

صاحب الـ32 عامًا لم يُقدم الأداء المطلوب خلال المباراة الأولى أمام عُمان، وقد تغير وجه السعودية الهجومية تمامًا بعد خروجه ودخول عبد الرحمن غريب، وهو ما جعل العديد يطالب بمنح لاعب النصر فرصة اللعب أساسيًا أمام قيرغيزستان لكن المدرب الإيطالي تمسك بنجمه بل ودافع عنه في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء.

بدأ الدوسري المباراة الثانية في كأس آسيا مع آمال كبيرة بتقديمه لأداء قوي خاصة مع تواضع المنافس، وارتفع سقف الطموحات كثيرًا بعد طرد مدافع الخصم بعد 8 دقائق فقط، إلا أن اللاعب واصل لعب دور الحاضر الغائب في الملاعب القطرية.

مانشيني أخرج الدوسري عند الدقيقة الـ83 أمام عُمان، ولكنه أخرجه اليوم عند الدقيقة الـ66، وهو ما يُعطي إشارة واضحة ورسالة مفادها "للصبر حدود"، لأن ذلك حدث بعد أن قدم اللاعب 66 دقيقة سيئة تمامًا تُوجت بأرقام سلبية ومخجلة جدًا لنجم بحجمه.

نجم الهلال لم يُسجل أو يصنع، بل لم يُسدد سوى مرتين ليس منهما أي تسديدة بين القائمين والعارضة، لم يتواجد في منطقة جزاء الخصم سوى مرتين، الأهداف المتوقعة بالنسبة له كانت 0.08، مرر 19 كرة للثلث الأخير من الملعب بنسبة نجاح 74% مقابل 10 تمريرات لغريب بنسبة نجاح 90%.

الدوسري بحاجة لمراجعة نفسه قبل اللقاء الثالث لأن الأخضر بحاجة له في المباريات الإقصائية، وصبر مانشيني يبدو أنه بدأ ينفذ بالفعل وقد نراه يُضحي به لصالح غريب الذي يُقدم إضافة قوية بالفعل .. سالم نجم كبير وحاسم وقادر على صناعة الفارق وحده وعليه أن يعود سريعًا ويدخل أجواء كأس آسيا قبل فوات الأوان.

Tod