كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يضع المصري محمد صلاح كأولوية في سوق الانتقالات بالنسبة له.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير أنجلو مانيانتي العامل في شبكة "سكاي سبورت"، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قبل قليل.

وأكد مانجانتي أن رغبة ريال مدريد هي ضم صلاح في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح المصري هو أولويتهم في سوق الانتقالات.

برشلونة ودورتموند الأكثر تضررًا من كورونا، وبايرن وأتلتيكو الأفضل

وسيحاول ريال مدريد ضمن صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وليس في الشتاء بحسب ما أوضح الصحفي الإيطالي.

وكانت علاقة محمد صلاح بليفربول قد شهدت تدهورًا في الفترة الأخيرة، بعد تصريحات المصري حول استيائه من عدم حصوله على شارة القيادة.

هناك اهتمام كبير بريال مدريد على محمد صلاح. هذا هو الهدف الرئيسي للصيف المقبل@MoSalah



are strongly interested in #Salah. He is the big target for next summer.#Transfers @SkySport pic.twitter.com/4aMxI95jpH