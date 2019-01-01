من هو أول لاعب عربي يحقق لقب كأس العالم للأندية؟

بعدما حقق ليفربول كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو، ضمّ محمد صلاح اللقب لقائمة ألقابه، ولكن يا ترى من هو اللاعب العربي الأول الذي حقق هذا اللقب؟

حقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية بعدما استطاع أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بشق الأنفس بهدف نظيف في الوقت الإضافي بالمباراة التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي بقطر، ليُضيف هذا اللقب لخزائنه للمرة الأولى في تاريخه.

كتيبة المدرب يورجن كلوب تأهلت إلى المونديال نتيجة لفوزها في الموسم السابق ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في نهائي الواندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، لتُنهي بذلك سيطرة ريال مدريد على اللقب في آخر 3 سنوات.

تتويج الفريق الإنجليزي كان من أهم أسبابه محمد صلاح، والذي قدّم مردودًا فنيًا مميزًا على الرغم من صيامه عن التهديف في البطولة، إلا أنه صنع هدفين في نصف النهائي أمام مونتيري وكان من رجال المباراة.

وفي النهائي أيضًا كان محمد صلاح من رجال المباراة رفقة روبيرتو فيرمينو وساديو ماني كما جرت العادة، لتختاره اللجنة المنظمة عن جدارة واستحقاق كأفضل لاعب في البطولة.

تتويج ليفربول بهذا اللقب أنهى على السيطرة المطلقة لريال مدريد على البطولة في آخر 3 نسخ منها، فعلى الرغم من أن كتيبة زين الدين زيدان قد عانت بعض الشيء في بعض الأحيان، لكن شعار أبطال العالم لم يفارق قميصها في السنوات الثلاث الأخيرة.

هذه هي المرة الأولى التي يُحقق فيها لاعب عربي جائزة أفضل لاعب، ولكن من هو اللاعب العربي الأول الذي حمل لقب كأس العالم للأندية؟، هل هو محمد صلاح أم سبقه آخر؟

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من هو أول لاعب عربي حقق لقب كأس العالم للأندية؟

الكثير وبعد تتويج ليفربول ظنوا أن محمد صلاح هو اللاعب العربي الأول الذي يحمل كأس البطولة، لا سيما وأن العين الإماراتي والرجاء المغربي سبق لهما وأن تأهلا للنهائي ولكن لم يُحققا اللقب في النهاية.

لكن الدولي المصري ليس اللاعب الأول الذي يحقق لقب كأس العالم للأندية، حيث سبقه أشرف حكيمي، إبان فترة لعبه في ريال مدريد، وتُوِّج بالبطولة في نسخة 2017 والتي أقيمت في اليابان.

شارك أشرف حكيمي على مدار 90 دقيقة خلال مباراة نصف النهائي عام 2017، عندما التقى ريال مدريد بنظيره الجزيرة الإماراتي وانتصر عليه بهدفين نظيفين.

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في نهاية المطاف، انتصر ريال مدريد بهذه النسخة في أعقاب الفوز على جيرميو البرازيلي في النهائي بهدف الأسطورة كريستيانو رونالدو، ولم يشارك حكيمي في هذه المباراة ولكنه تواجد على دكة البدلاء.

بعد نهاية هذا الموسم رحل الدولي المغربي عن ملعب السانتياجو برنابيو وانضم إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وحتى الآن لا يزال صاحب الـ21 عامًا ينشط في الفريق الألماني.