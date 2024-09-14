بعد خروجه من الكلاسيكو متأثرًا بها .. الكشف عن طبيعة إصابة محمد سيماكان!

هل يلحق سيماكان بمواجهة الشرطة العراقي؟

شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين النصر والأهلي، تعرض محمد سيماكان مدافع الفريق للإصابة، التي جعلته يُغادر دون استكمال المواجهة حتى النهاية.

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وتعادل النصر مع ضيفه الأهلي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الفحوصات الطبية التي أجراها محمد سيماكان لاعب النصر، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

وأضافت الصحيفة أن سيماكان سيشارك دون أي مشكلة في مباراة العالمي القادمة ضد الشرطة العراقي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ومن المقرر أن يتواجد محمد سيماكان رفقة بعثة النصر التي ستغادر صباح الأحد عبر طائرة خاصة إلى بغداد، تأهبًا لمواجهة الشرطة على ملعب الشعب.

يُذكر أن سيماكان تم استبداله بالدقيقة 66 من عمر الكلاسيكو، بعد تعرضه للإصابة، حيث شارك بدلًا منه زميله علي لاجامي.