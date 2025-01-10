"ليس من مستواه وسيفشل" .. توقع مثير للجدل بشأن محمد سيماكان مع النصر!

سيماكان تألق في مباراة النصر ضد الأخدود .. ورغم ذلك هناك توقعات مثيرة للجدل بشأنه!

خرج الإعلامي طارق التويجري بتوقع مثير للجدل بشأن المدافع الفرنسي محمد سيماكان لاعب نادي النصر، ومستقبله مع الفريق، حيث توقع له بالفشل.

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وشارك سيماكان بصفة أساسية منذ انضمامه للنصر في صيف 2024، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، حيث يلعب بجوار النجم الإسباني إيميريك لابورت.

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وخلال تواجده في برنامج "برا 18" عبر قناة SSC وجه له أحد المشاهدين سؤالًا حول إذ اغير رأيه بشأن سيماكان، بعد أن كان توقعه بالفشل مع النصر.

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ورد التويجري على سؤال المشاهد قائلًا: "لم أغير رأيي وأرى أن محمد سيماكان ليس من مستوى النصر وسيفشل مع الفريق".

جاء سؤال المشاهد لطارق التويجري، بعد تألق سيماكان بشكل لافت خلال مباراة النصر ضد الأخدود، التي أقيمت أمس الخميس، حيث حصل على أعلى تقييم بين مدافعي النصر بـ7.8 من جانب شبكة "سوفا سكور"، متساويًا مع نواف بوشل الظهير الأيسر.