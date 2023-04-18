محمد جحفلي أول ضحية! .. 10 سيارة إسعاف تحاوط استاد ديربي الهلال والنصر

جمهور الهلال يدخل الديربي واضعًا يديه على قلبه!

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استعدادات على قدمٍ وساق لديربي الرياض الأول في حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينطلق عقب دقائق قليلة.

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الهلال يستضيف النصر، على استاد الملك فهد الدولي "الملز"، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فيديو للاستعدادات خارج الملعب، إذ تم الدفع بعشر سيارات إسعاف، تحسبًا لأي حدث طارئ قد يشهده اللقاء.

لكن الجمهور تعامل مع الموقف بسخرية، خاصةً جمهور الهلال، إذ أسقطوا مدافع فريقهم محمد جحفلي ضحية لهذا التصرف، مشيرين إلى أن الجهات المسؤولة اضطرت لفعل ذلك، بعد علمها بحالهم عند إعلان تشكيل الفريق في اللقاء بوجود جحفلي بدلًا من خليفة الدوسري، إذ كانوا يرغبون في الدفع بالأخير، في ظل عدم ثقتهم بالأول وغيابه عن المباريات منذ فترة.

أحدهم كتب: "شدعوة كل هذي عشان جحفلي أساسي!"، فيما علق آخر: "حال جمهور الهلال بعد ما جاهم خبر إن جحفلي أساسي".

جدير بالذكر أن الزعيم يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحل العالمي ثانيًا بـ53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

Shahid