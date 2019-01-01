محمد بن فيصل يستقيل من رئاسة الهلال

كان بن فيصل قد تعرض لهجوم كبير عقب خسارة الفريق العديد من المواجهات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية تلقى هيئة الرياضة قبل قليل استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال رسمياً.

وكان بن فيصل قد تعرض لهجوم كبير عقب خسارة الفريق العديد من المواجهات خلال الفترة الماضية، سواء محليًا أو عربيًا.

ويأتي سر الهجوم على بن فيصل عقب رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مدرب الفريق السابق والذي كان يُقدم أداءً فنيًا مميزَا مع الفريق، والقدوم بالمدير الفني زوران ماميتش الذي رحل سريعًا عن الفريق.

عاجل: استقالة الأمير محمد بن فيصل رسميًا من رئاسة نادي #الهلال وسيتم تكليف المدير التنفيذي طارق التويجري أو عبد الله الجربوع الأمين العام للنادي بمهام رئاسة النادي حتى نهاية الموسم. pic.twitter.com/zwkU3unRIp — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 1, 2019

ومن المُقرر أن يتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري أو أمين عام النادي عبدالله الجربوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

الهلال خسر من نادي التعاون في مباراتين متاليين، الأولى أخرجته من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والثانية ساهمت في خسارة الفريق للصدارة.

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ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل خسر الفريق خلال الشهر الحالي بطولة كأس زايد للأندية العربية أمام نادي النجم الساحلي التونسي.