"ذنب اللاعبين في رقبتكم" .. أبوتريكة يهاجم اليويفا في ظهوره الأول بعد تجاوز وعكته الصحية

النجم المصري يعود للظهور على الشاشات

سجل النجم محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عودته لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل.

وغاب أبوتريكة عن الظهور على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لفترة طويلة بعد تعرضه لوعكة صحية دفعته لإجراء عملية جراحية ومكث في المستشفى حتى تعافى.

ويعود أبوتريكة للظهور مجددًا في ستوديو القناة الناقلة لمسابقة البريميرليج في الشرق الأوسط، لتحليل مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي ظهوره اليوم بالاستوديو التحليلي، هاجم أبوتريكة مسؤولي الدوريات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، بسبب كثافة المباريات التي يتم وضعها في الروزنامة وزيادة عددها، مما يتسبب في إصابات للاعبين.

وأضاف: "اللاعب بشر ولديه طاقة تحمل، حرام ما يحدث لهم وذنب اللاعبين المصابين في رقبة هؤلاء المسؤولين الذين لا يهتمون بالكيف ويشغلهم فقط كثرة المباريات وزيادة الأرباح من وراء التسويق".

ويترقب الجمهور يومًا مثيرًا في البريميرليج، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ساوثهامبتون، ويلتقي ليفربول مع ضيفه نوتينجهام فورست، ويصطدم مانشستر سيتي بضيفه برينتفورد، بخلاف مباراة قوية بين تشيلسي ومضيفه بورنموث.