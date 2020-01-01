"محمد النني هو الوحيد القادر على خلافة باتريك فييرا في آرسنال"

باتريك فييرا رحل عن آرسنال منذ سنوات وأحد نجوم النادي التاريخيين يرى في النني خير خليفة له.

أعرب النجم البرازيلي جيلبرتو سيلفا لاعب آرسنال المعتزل عن انزعاجه من قلة عدد الدقائق التي حصل عليها المصري محمد النني في صفوف المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح مجلة "فرانس فوتبول" وأكد خلالها أن اللاعب السابق لبازل السويسري كان هو الأقرب شبهًا لباتريك فييرا في طريقة لعبه.

وأوضح سيلفا أن الفريق يفتقد تلك النوعية من اللاعبين القادرين على القيام بالمهام الدفاعية والهجومية سويًا على نفس القدر من الجودة.

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وقال سيلفا: "في السنوات القليلة الأخيرة الوضع كان صعبًا للغاية في آرسنال، وكل من في وسط الملعب يتشابهون بشكل كبير".

وأضاف: "الكل في وسط ملعب آرسنال شبه بعضه البعض، ولا يوجد واحد منهم حتى يشبه باتريك فييرا في طريقة لعبه أو أسلوبه مع الفريق".

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وأكمل: "اللاعب الوحيد الذي أظهر شخصية مختلفة، وكان من الممكن أن يخلف فييرا كان محمد النني لكنه لم يحصل على الدقائق، آرسنال لم يحصل على مثل تلك النوعية من اللاعبين لتغطية مركز الوسط المدافع".

وأردف: "آرسنال دائمًا ما يلعب بشكل إيجابي ويحاول بناء الهجمات، لذلك من الصعب للغاية إيجاد اللاعب القادر على بناء الهجمات من للأمام ويقوم في الوقت نفسه بمهام لاعب والوسط المدافع الأخرى في الجانب الدفاعي".

جدير بالذكر أن النني يمضي في الوقت الحالي فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يعود لآرسنال من جديد الصيف القادم، إلا لو قرر النادي التركي تفعيل بند تحويل الصفقة لانتقال نهائي.