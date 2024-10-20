حديث يقلل من محمد العويس وعبدالله المعيوف .. فهد المفرج يكشف عن مبرر جورج جيسوس للتعاقد مع ياسين بونو

كواليس أحد أهم الصفقات في الهلال بصيف 2023..

كشف فهد المفرج؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن كواليس ضم الحارس المغربي ياسين بونو، ومنحه الأفضلية على حارس منتخب السعودية الأول محمد العويس وزميله عبدالله المعيوف.

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أسد الأطلس كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2023 قادمًا من إشبيلية الإسباني مقابل 21 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

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تلك الصفقة لعبت دورًا مهمًا للغاية في حصد الأزرق لثلاثية الموسم الماضي؛ دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب كأس السوبر المحلي مطلع الموسم الجاري.

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المفرج تحدث عن بونو خلال الفيلم الوثائقي الخاص بثلاثية الموسم الماضي، والذي أزاح الهلال عنه الستار فجر اليوم الأحد، موضحًا نقطة الضعف التي دفعت المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لتفضيل بونو على المعيوف والعويس.

وقال المفرج خلال الفيلم الوثائقي: "لدينا حارسي المنتخب؛ شاهدوا رغم أننا نمتلك محمد العويس بما قدمه في كأس العالم قطر 2022، وعبدالله المعيوف وما قدمه طوال المواسم الماضية مع الهلال، كان جيسوس يقول لي (يا فهد أنا أحتاج حارس يحصد لي النقاط)، قلت له (حارس يحصد نقاط؟، المهاجم ولاعب الوسط بإمكانهم أن يفعلوا عن طريق تسجيل الأهداف، كيف حارس؟)، قال لي (أريد حارسًا، إذا كان فريقي ليس في وضعه، ومدافعيني كذلك، هو يحميهم)، ووقتها عرضت عليه ياسين بونو ورحب به".

وأضاف: "الفكرة في ضم بونو، ليس فقط على الصعيد الفني وكونه اليوم من أفضل ثلاثة حراس في العالم وحصد جوائز كبرى، لكن غير هذا الجانب الفني؛ هو حارس يتحدث بنفس لغة اللاعبين والمدافعون يحتاجون لحارس يتحدث بلغتهم".

العويس لا يزال ناشطًا في الهلال، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء في المباريات المحلية، بينما كان يعتمد عليه جيسوس الموسم الماضي على الصعيد الآسيوي قبل أن يتعرض للإصابة، أمام المعيوف فرحل الموسم الماضي بقدوم المغربي متجهًا للاتحاد، ومنه للشباب في الصيف المنقضي.

وانتقل المفرج للحديث عن جناح الفريق مالكوم، والذي تم التعاقد معه أيضًا في صيف 2023 قادمًا من زينت الروسي، مؤكدًا أنه تنازل عن مبلغ كبير من الراتب الذي كان مرصودًا له، كي يستفيد منه الهلال لمنحه لناديه لإقناعه بالاستغناء عنه.

واختتم: "كنا نستهدف ضم مالكوم منذ موسم 2022-2023، واللاعب عن طريق وكيله رحب بالفكرة، وجيسوس أصر على ضمه وتحدث معي بشكل شخصي قائلًا (عقب مواجهة فريقي "فنربخشه وقتها" أمام زينت، تحدثت معه وأخبرته أن أي فريق سأذهب له .. سأصطحبه معي)".