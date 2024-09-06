فيديو | بإشارات "عصبية" .. محمد العويس ينفعل على روبرتو مانشيني بلقاء السعودية وإندونيسيا

شاهد ما حدث بين العويس ومانشيني خلال مواجهة الأخضر ضد إندونيسيا

توترت الأجواء خلال مباراة السعودية ضد إندونيسيا التي أقيمت أمس الخميس، الأمر الذي جعل محمد العويس حارس الأخضر يدخل في نقاش قوي مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني!

وتعادل الأخضر بهدف لمثله ضد إندونيسيا، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو لدخول مانشيني في نقاش حاد مع محمد العويس حارس الأخضر، وذلك مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

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وظهرت علامات العصبية الزائدة على محمد العويس، الذي وجه إشارات بقوة إلى مانشيني، أبدى من خلالها اعتراضه على بعض التعليمات الفنية التي يقولها مانشيني للاعبين.

ولعب العويس بصفة أساسية خلال مباراة السعودية ضد إيطاليا، بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 الذي سيقام في السعودية وكندا والمكسيك.