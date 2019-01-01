مدرب الاتحاد: نحتاج لدعم الجماهير وأشكر اللاعبين

مدرب الاتحاد يتحدث عن الفوز على الوصل

أكد محمد العبدلي، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، على أنه سعيد بالانتصار الذي حققه الفريق على نظيره الوصل الإماراتي، في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد حقق الفوز على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

العبدلي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "أشكر إدارة الاتحاد على ثقتهم، وأشكر اللاعبين الذين كانوا في الموعد، وحققوا الفوز رغم النقص العددي.

الاتحاد لعب أمام الوصل بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب سعود عبد الحميد في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف على لاعب الفريق الإماراتي.

الاتحاد يفوز على الوصل بهدفين لهدف في كأس محمد السادس

مدرب الاتحاد تابع: "أتمنى أن يحصل المدربين العرب على فرصتهم في الخليج، لأنه سيقدمون أنفسهم بشكل جيد".

واختتم المدير الفني للاتحاد تصريحاته قائلًا: "أعد جماهير الاتحاد بالعمل، ونطلب من الله التوفيق، والجميع تحمل المسؤولية، ونحن بحاجة لدعمكم، وأتمنى أن يمنحنا الفوز دفعة معنوية بالدوري".

الاتحاد سيستضيف فريق الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 على ملعب الجوهرة المشعة يوم 4 نوفمبر المقبل.