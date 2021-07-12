هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي للنصر السعودي في ميركاتو 2021؟

تناثرت أخبار في السويعات الأخيرة عن تقدم النصر السعودي بعرض جديد للنادي الأهلي من أجل ضم محمد الشناوي في سوق الانتقالات الصيفية 2021

عاود نادي النصر السعودي من جديد المحاولة للحصول على خدمات محمد الشناوي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك لتعويض رحيل الحارس الأسترالي براد جونز مع نهاية الموسم الماضي.

كانت محاولة النصر الأولى لضم الشناوي في مايو الماضي، لكن إدارة النادي الأهلي رفضت رحيل اللاعب تمامًا، وذلك بحسب ماذ كره الإعلامي كريم رمزي على قناة أون تايم سبورت في ذلك التوقيت.

وبعد معاودة العالمي طلب حارس المنتخب المصري، هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي للنصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

ما هي تفاصيل عرض النصر السعودي لضم الشناوي؟

لم تخرج أي أنباء رسمية من النادي الأهلي أو من أحد مسؤوليه يتحدث عن عرض النصر لضم محمد الشناوي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن هناك صحيفة متخصصة في شأن القلعة الحمراء تحدثت عن الأمر وهي الأهلي نيوز.

بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن نادي النصر السعودي تواصل مع وكيل اللاعب، وقد عرض راتب ضخم على الشناوي يقدر بـ3 ملايين دولار سنويًا، لكن لم يتم الكشف عن قيمة العرض كاملةً.

ما هو موقف الأهلي من رحيل الشناوي للنصر؟

في شهر مايو الماضي، كان رفض إدارة الأهلي قاطعًا على رحيل حارس منتخب مصر الأول الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الأولمبي.

لكن هذه المرة، لم يرفض الأهلي رفضًا قاطعًا، لكنه فرض شرط وحيد للسماح لمحمد الشناوي بالرحيل للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

هذا الشرط هو حصول النادي الأهلي على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، وإلا فلن يرحل الشناوي.

ما هو موقف محمد الشناوي من الرحيل للنصر؟

كان موقف محمد الشناوي من عرض النصر لضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2021 متسق مع موقف الإدارة، حيث رفض الرحيل من القلعة الحمراء.

وبحسب ما قالت الأهلي نيوز، فإن الشناوي لم يرفض العرض الأخير الذي قُدم لوكيله، لكنه أكد أنه لن يتخذ قرارًا يعارض رغبة النادي الأهلي.

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كم عمر محمد الشناوي؟

يبلغ محمد الشناوي من العمر 32 عامًا، وهو من مواليد مدينة كفر الشيخ المصرية في 18 ديسمبر 1988.

قد يكون الشناوي خيارًا رائعًا لتعويض الحارس الأسترالي الذي حرس عرين النصر في السنوات الأخيرة، فبالنظر إلى عمره فإن لديه ما لا يقل عن 3 سنواتٍ في الملاعب.

ما هو سعر محمد الشناوي؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية لمحمد الشناوي هي 2.5 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الأعلى له في مسيرته حتى الآن.

هذا الأمر يشير إلى أن شرط النادي الأهلي قد يكون تعجيزي للنصر، فطلب إدارة القلعة الحمراء هو الحصول على 10 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 8.5 مليون يورو.

متى ينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي؟

ينتهى عقد محمد الشناوي الحالي مع النادي الأهلي بعد 4 سنواتٍ بالتمام والكمال، وتحديدًا في 30 يونيو 2025.

سيكون عمر الشناوي في ذلك التوقيت 36 عامًا، ويمكن أن نقول أن عرض النصر السعودي هو فرصته الأخيرة للاحتراف الخارجي - إن أراده - أو عليه إنهاء مسيرته في الأهلي، وهو ما يرغب فيه اللاعب كما أشار من قبل.

هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن نرى موقف نادي النصر السعودي، خاصةً بعد طلب إدارة الأهلي 10 ملايين دولار، والأخبار التي تشير إلى عرض العالمي 3 ملايين دولار.

بالنسبة للموقف المالي للنصر، ففارس نجد لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية التي لا يمكن لأي فريق في الدوري السعودي إدراج لاعب جديد في قائمته حتى ولو تعاقد معه إلا بعد الحصول عليها، ولم يحصل عليها النادي لبلوغ ديونه 136 مليون ريال لم يسددها حتى الآن.

ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

هناك موقف آخر للنصر السعودي - ليس مالي - وهو قائمة الفريق في الموسم الجديد، فبحسب اللائحة في دوري المحترفين السعودي فإن عدد المحترفين في كل فريق هو 6 لاعبين أجانب، ويمتلك العالمي حتى الآن 5 لاعبين.

وهو ما يشير إلى أن هناك مكان واحد فارغ في القائمة، قد يرغب النصر في الاستفادة منه في مركز آخر غير حراسة المرمى، والاستعانة بحارس سعودي على غرار فواز القرني المطلوب في فارس نجد.

بذلك، يمكن القول أن مسألة رحيل الشناوي من الأهلي للنصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 صعبة للغاية، فالعالمي لن يرغب في زيادة أحمال الديون على كاهله بعد طلب النادي الأهلي 10 ملايين دولار، ولن يرغب في ضم حارس بهذا المبلغ وإهدار المكان الوحيد المتواجد للاعب أجنبي.