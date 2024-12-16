الأهلي يودع الإنتركونتينيتال بعد خسارة "كأس التحدي" أمام باتشوكا..

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، عن حقيقة تهديد الجماهير بالرحيل عن النادي، بعد الخسارة "المحبطة" أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، في مباراة "كأس التحدي"، في نصف نهائي بطولة الإنتركونتينينتال.

وتعادل الأهلي مع باتشوكا دون أهداف، في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب 974، فيما نجح الفريق المكسيكي، في انتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، الأربعاء.

وخلال مباراة باتشوكا، عاد نشطاء لتداول عبارة "الشناوي مطلب نصراوي"، بعد تألقه خلال اللقاء، علمًا بأن حارس الأهلي كان محل طلب المتابعين بالانتقال إلى النصر، في أكثر من مناسبة، قبل أن ينتقل البرازيلي بينتو كريبسكي إلى قلعة العالمي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وأثار الشناوي جدلًا كبيرًا عقب خسارة الأهلي أمام باتشوكا، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يتحدث للجماهير قائلًا "أنا ماشي خلاص"، ليتم اتهام الحارس بأنه يهدد الجماهير بالرحيل قريبًا عن بطل إفريقيا.

ورد الشناوي على تلك الأقاويل، عبر برنامج "الكورة مع فايق"، قائلًا إن ما تردد بشأن مشاجرته مع جماهير الأهلي غير صحيح، مقدمًا الاعتذار للجماهير عن الخسارة المحبطة، كما أضاف أن اللاعبين يعانون من صدمة، ولا يصدقون الخروج من البطولة، بعدما كانت آمالهم كبيرة بالتأهل لملاقاة ريال مدريد في النهائي.

وحول الواقعة، قال الشناوي "كنت أطلب الهدوء من الجمهور قولت أعرف أنكم غاضبون و(حقكم علينا) وعدت للجلوس على دكة البدلاء، والجماهير ظلت منفعلة لأننا لم نتأهل للنهائي، وجاء طبيب الأهلي، أحمد جاب الله، وطالبنا بالتوجه إلى غرفة الملابس، فأخذت زملائي لنذهب إلى هناك، ليأتي أحد الجماهير - من بعيد - وسبني بلفظ لا يصح قوله، فقلت له (شكرًا أنا هامشي خلاص)، وكنت أقصد الذهاب لغرفة الملابس، وليس الرحيل نهائيًا عن النادي".

وشدد الشناوي على أنه لا يستطيع تهديد جماهير الأهلي، التي وصفها بأنهم الدعم والسند للاعبين، مقدمًا الاعتذار إليهم بالنيابة عن نفسه وزملائه، فيما أكد أنهم قدموا أقصى ما لديهم طوال الـ120 دقيقة.