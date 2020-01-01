محمد الشلهوب يوجه رسالة خاصة إلى أكرم عفيف

يُعد الثنائي هتان باهبري لاعب الهلال وأكرم عفيف لاعب السد أصدقاء مُقربين

وجه محمد الشلهوب قائد نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري وأفضل لاعب في آسيا 2019.

وفي بث مباشر عبر حساب إنستجرام للاعب هتان باهبري، تواجد محمد الشلهوب، وطلب باهبري توجيه رسالة إلى زميله أكرم عفيف.

وقال الشلهوب : الله يوفقك يا أكرم، وأكبر شرف أنك موجود في البث مع هتان، وأنت واحد من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية.

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وأضاف الشلهوب : أنت لاعب كبيرو مشرفنا داخل وخارج الملعب، وما أرغب أحد يزعل مني ولكنني أقول لك تعال عندنا في الهلال.

ويُعد الثنائي هتان باهبري لاعب الهلال وأكرم عفيف لاعب السد أصدقاء مُقربين، حيث ظهر الثنائي سويًا في أكثر من مناسبة خلال بطولة خليجي 24.

وجاء ظهور اللاعبين عقب يوم واحد من فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف نظيف في نصف نهائي خليجي 24 في قطر.

ونشر هتان باهبري الفيديو وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، حيث تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي أقيمت في الدوحة.