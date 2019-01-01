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محمد الشلهوب يرفض الاعتزال ويبقى موسم جديد مع الهلال

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يدرس الاستمرار في الملاعب لموسم آخر مع الزعيم الهلالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن رغبة السعودي المخضرم محمد الشلهوب في مواصلة مشواره في الملاعب.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الشلهوب يدرس الاستمرار في الملاعب لموسم آخر مع الزعيم الهلالي.

وكانت العديد من التقارير قد تحدث عن إمكانية إنهاء اللاعب مشواره في ملاعب كرة القدم عقب نهاية الموسم، إلا أن الشلهوب يبدو له رأي جديد.

الشلهوب يُعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الهلال خلال السنوات الأخيرة، حيث يمتلك موهبة كروية وتواضع وأخلاق رياضية رائعة.

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يُذكر أن الشلهوب يُعد ضمن أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الهلال خلال المواسم الأخير مع جميع المدربين الذين مروا على النادي.

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