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محمد الشلهوب يدرس قرار اعتزال كرة القدم

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الهلال - الشلهوب
يُناقش حاليا مصيره مع الزعيم خلال الموسم المقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على مصير اللاعب المخضرم محمد الشلهوب صانع ألعاب وقائد نادي الهلال السعودي.

الصحيفة بحسب مصادر مقربة من اللاعب أشارت إلى أنه يُناقش حاليا مصيره مع الزعيم خلال الموسم المقبل.

الشلهوب يشارك مع الهلال على فترات سواء على الصعيدين المحلي أو القاري ومازال يمتلك القدرة على تقديم أداءه الرائع الذي تميز به طوال مشواره.

وقالت التقارير أن الشهلوب حتى الآن لم يحسم مصيره سوء الاعتزال أو الاستمرار مع الفريق، وأشارت إلى إنه يميل إلى اتخاذ قرار الاعتزال بشكل نهائي.

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يُذكر أن الشلهوب قد ساهم في تأهل الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث ضرب الفريق وعدًا مع نادي الأهلي، بينما فشل الزعيم في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي ذهب للغريم نادي النصر.

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