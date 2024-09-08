"كنت مثل الشلهوب" .. إعلامي شهير يتحدث لأول مرة عن تجربته كلاعب كرة قدم!

لا وجود للمواهب في السعودية..

كشف الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، عن تجربته كلاعب كرة قدم لأول مرة، مضيفًا أنه لم يكن لاعب حواري، ولكنه سبق وأن لعب في أحد الأندية، أثناء فترة شبابه.

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وقال الجفن، مقدّم برنامج "ملاعب"، عبر إذاعة العربية FM، إنه كان يلعب في صفوف الرائد، بدرجة الشباب، ليسأله الناقد طارق النوفل، بشأن ما إذا تلقى بطاقات حمراء كثيرة، ليردّ عليه قائلًا "ولا بطاقات صفراء حتى، كنت مثل محمد الشلهوب".

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جاء ذلك على خلفية الحديث بشأن غياب المواهب عن الملاعب السعودية، وهو الأمر الذي ردّ عليه النوفل، قائلًا إن غياب المواهب ظاهرة في مختلف أنحاء العالم، ثم اشتكى من غياب ملاعب الحواري، وأضاف "كرة القدم كانت متنفسًا للجميع، الآن تكثر ألعاب الفيديو وغيرها، والدليل أن السباق على الكرة الذهبية ظل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لسنوات، والآن شاهد من ينافس على الجائزة".

GOAL

وتحدث الجفن بشأن أزمة قلة مشاركة اللاعب السعودي في مباريات دوري روشن السعودي، بعد تطبيق نظام الـ8 أجانب في كل مباراة، بقوله "نحن نتحدث عن ثلاث خانات مسموح بها للاعب السعودي في كل مباراة، أي 54 لاعبًا في 18 فريقًا، مقارنة باللاعبين الأجانب، ليرد النوفل عليه قائلًا "لا توجد أولوية للاعب السعودي في أجندة الدوري".

يذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد اشتكى من قلة مشاركة لاعبي الأخضر في مباريات دوري روشن، في رسالة انتقاد لنظام اتحاد الكرة، بعد التعادل مع إندونيسيا (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.