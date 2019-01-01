محمد الشلهوب: العمر مجرد رقم واستمتع بجوميز كثيرًا

صاحب الـ38 قدم مباراة كبيرة مع الهلال أمام الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، بزميله الفرنسي جوميز؛ مهاجم الفريق، مؤكدًا على الأفضلية التي يمنحها للزعيم في المباريات.

صاحب الـ38 عامًا خاض اليوم السبت، مواجهة الزعيم أمام الاتحاد السكندري، أساسيًا طوال الـ90 دقيقة، ونجح في صناعة هدف للفرنسي.

وقال الشلهوب، في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية"، عقب المباراة: "النتيجة مرضية، وفقنا فيها وقدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "كل مباراة أخوضها ولو لدقائق بسيطة، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي، واليوم ربنا وفقني في الـ90 دقيقة بالتعاون مع زملائي، وهذا دوري وواجبي، عليّ أن أكون جاهزًا، والعمر مجرد رقم".

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عن جوميز، تابع: "هو مهاجم كبير ونستفيد منه كثيرًا وتحركاته استمتع بها وأعرف أين سيذهب وأين أقدر أن أوصل الكرة له".

واختتم اللاعب المخضرم: "الذهاب شوط وانتهى، وباقي شوط ثاني، علينا ألا نتهاون بالإياب وأن نقدم أفضل ما لدينا كعادتنا".

الهلال تغلب على زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، على استاد جامعة الملك سعود، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 25 من الشهر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.