نجم الشارقة: محظوظون؟ أهلًا بالحظ إن كان سيجلب لنا البطولات

محمد الشحي يتحدث عن المنافسة وما يقال عن الشارقة

رد محمد الشحي نجم الشارقة بقوة على من يُشكك بعمل وجهد الفريق وفوزه بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي وتصدره جدول الترتيب هذا الموسم.

وحل اللاعب الإماراتي ضيفًا على برنامج جماهير المذاع عبر قناة دبي الرياضية، وبعدما اختار اللعب بجانب عموري في الشارقة وأكد رغبته الاعتزال بقميص الملك وصوت لماجد حسن كأفضل لاعب إماراتي حاليًا ، انتقل للدفاع عن فريقه أمام من يصفه بالمحظوظ.

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إذ قال "إن كنا سنفوز بالبطولات والجماهير والإعلام والشارع الرياضي يقولون أننا محظوظون، فأهلًا بالحظ إن كان سيجلب لنا البطولات".

تابع مستدركًا "هناك اجتهاد، وعمل الإدارة والمدرب واللاعبين واضح جدًا وهناك العديد من الأدلة التي تُثبت أن هذا الفريق يعمل. قالوا الموسم الماضي أن الأندية الكبيرة في الدوري الإماراتي ليست في مستواها، لكن هناك أندية كبيرة دعمت صفوفها جيدًا هذا الموسم، سواء باللاعبين المحليين أو الأجانب، وكذلك فريقنا موجود بشخصيته وأسلوب لعبه وثبات مستواه وذكائه وهذا أكبر رد على المشككين".

يُذكر أن الشارقة يتصدر دوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 19 نقطة متفوقًا على مطارده شباب الأهلي بـ3 نقاط بعد 7 جولات من البداية.

يُشار لأن محمد الشحي صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الوحدة وقضى موسم 2016-2017 معارًا مع الظفرة قبل أن ينتقل للشارقة صيف 2018 ويُحرز معه لقب دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019.