تقارير - محمد السهلاوي يعرض نفسه على نادي الشباب
ماجد جزر فيسبوك تويتر
قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب المخضرم محمد السهلاوي مازال يبحث عن نادٍ للتواجد معه الموسم المُقبل 2019\2020.
وخرج السهلاوي من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، ليتأكد رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب عرض خدماته على نادي الشباب من أجل اللعب لهم في الموسم المُقبل.
وفقًا صحيفة @sport_jazirah 💬— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019
محمد السهلاوي أرسل طلبًا إلى @AlShababSaudiF لرغبته في الانضمام إلى الفريق الموسم المقبل. pic.twitter.com/rmOekjQuuq
وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن وجود أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع السهلاوي، ومنهم نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وكذلك نادي الفتح.
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يُذكر أن محمد السهلاوي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع نادي النصر السعودي وحقق معه العديد من البطولات، كان أخرها لقب دوري المحترفين الموسم الماضي.