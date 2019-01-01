تقارير - محمد السهلاوي يعرض نفسه على نادي الشباب

اللاعب عرض خدماته على نادي الشباب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب المخضرم محمد السهلاوي مازال يبحث عن نادٍ للتواجد معه الموسم المُقبل 2019\2020.

وخرج السهلاوي من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، ليتأكد رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب عرض خدماته على نادي الشباب من أجل اللعب لهم في الموسم المُقبل.

وفقًا صحيفة @sport_jazirah 💬



محمد السهلاوي أرسل طلبًا إلى @AlShababSaudiF لرغبته في الانضمام إلى الفريق الموسم المقبل. pic.twitter.com/rmOekjQuuq — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن وجود أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع السهلاوي، ومنهم نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وكذلك نادي الفتح.

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يُذكر أن محمد السهلاوي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع نادي النصر السعودي وحقق معه العديد من البطولات، كان أخرها لقب دوري المحترفين الموسم الماضي.