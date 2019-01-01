الانتقالات

تقارير - محمد السهلاوي يعرض نفسه على نادي الشباب

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مهاجم النصر محمد السهلاوي
اللاعب عرض خدماته على نادي الشباب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب المخضرم محمد السهلاوي مازال يبحث عن نادٍ للتواجد معه الموسم المُقبل 2019\2020.

وخرج السهلاوي من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، ليتأكد رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب عرض خدماته على نادي الشباب من أجل اللعب لهم في الموسم المُقبل.

وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن وجود أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع السهلاوي، ومنهم نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وكذلك نادي الفتح.

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يُذكر أن محمد السهلاوي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع نادي النصر السعودي وحقق معه العديد من البطولات، كان أخرها لقب دوري المحترفين الموسم الماضي.

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