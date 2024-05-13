محمد الدعيع يكذب فهد الهريفي ويورطه مع الجمهور: لم يحدث أن أقام الهلال ممرًا شرفيًا للنصر!

ما يروج له نجم النصر الأسبق لم يحدث بالأساس!

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وضع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال السعودي، فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، في مأزق أمام الجماهير بعدما خرج لتكذيب الفكرة التي يروج لها على مدار اليومين الماضيين.

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الأزمة بدأت بعدما حسم الزعيم لقب دوري روشن السعودي 2023-2024 بالفوز أول أمس السبت أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، ليبدأ البعض بعدها بمطالبة العالمي بإقامة ممر شرفي للأزرق، بحكم أن ديربي الرياض هو أول لقاء عقب حسم الهلال اللقب، حيث يقام في 17 من مايو الجاري ضمن الجولة الـ32.

هذا الجدل خالف به الهريفي جماهير نادي النصر، فقد تمنى من إدارة العالمي أن توافق على إقامة ممر شرفي للغريم، موضحًا أن الهلال قد فعلها للنصر بعد حسمه للقب دوري موسم 1988-1989م، وهو ما عرضه لهجوم جم من قبل جماهير ناديه.

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لكن الدعيع كذب رواية الهريفي، مؤكدًا أنه وزملاءه لم يقيموا أي ممرات شرفية للنصر في ذاك الموسم، قائلًا لصحيفة "الميدان الرياضي": "هي كانت مباراة حصل فيها النصر على لقب الدوري، صالح النعيمة وكل لاعب من الهلال قام بإعطاء كل لاعب من النصر باقة ورد، من باب تهنئتهم، لكن لم يحدث أن أقام الهلال ممرًا شرفيًا".

يذكر أنه في عام 1989 حسم النصر الدوري حاصدًا 35 نقطة من 22 مباراة، فيما احتل الهلال المركز الثالث بـ29 نقطة، وبينهما الشباب بـ32 نقطة.

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