محمد الدرع يرد على الأحمري: مصيبة وجُرم كبير لو نفذ الهلال اقتراحك!

نقاش ساخن عن أحد نجوم الفريق السعودي

SHAHID

رد الإعلامي محمد الدرع بقسوة وصرامة على الناقد الرياضي محمد الأحمري بخصوص اقتراحه بشأن أحد نجوم الهلال، واصفًا تنفيذ هذا الاقتراح بالمصيبة والجُرم الكبير.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأحمري طالب إدارة الهلال قبل عدة أيام بالتخلي عن الجناح البرازيلي ميشايل وجلب بديل له خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه مع بداية يناير الجاري، واصفًا اللاعب بأنه فقد تركيزه وجرأته أمام الخصوم ولم يعد يمتلك الحلول المناسبة وقد بدا أنه اقتنع بكشف وحفظ المدافعين لطريقة لعبه.

الأحمري اقتبس تلك التغريدة عبر منصة إكس ورد بالإشادة كثيرًا باللاعب مؤكدًا أنه أحد أبرز أجانب الهلال والتفريط به مصيبة وجرم كبير، وأضاف "أستغرب مجرد التفكير في ذلك لأن الأعمى يعي مدى تأثيره الفني ومعاناة أي خط دفاع منه، وقد استطاع أن يكون أبرز حلول جيسوس في وقت لم يظهر باقي اللاعبين في بعض المباريات، ميشايل حماسي ومهاري ونادر".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تابع "الفريق حاليًا منسجم جدًا، لديك عجز في بديل نيمار إذًا ممكن استقطاب نجم مميز خلف المهاجم علمًا أن مالكوم هذه أفضل منطقة يبدع فيها".

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا لعب 25 مباراة مع الهلال في جميع بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

SHAHID