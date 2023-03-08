محمد البكيري وعبد العزيز المريسل .. الجانب الأسوأ في كلاسيكو النصر والاتحاد

شائعات كيدية وتنمر وخرق قوانين .. الخلل في الوسط الرياضي السعودي

تعْلَم متى يحدث الخلل؟ عندما يتخلى شخص عن دوره؛ تُهدم الأسرة إذا قصّر أحد الزوجين في أداء واجباته، وتسقط أنظمة متى ما خرج حكامها عن حدود المقبول بالنسبة للشعوب، وتخسر حربك لو تنازلت عن مبادئك، وتضيع مواهب إن أهملتها..

أما الطامة الكبرى في كرة القدم تحدث عندما يتخلى إعلامي رياضي عن دوره من نشر الوعي ونبذ التعصب والعدوة لحوار هادئ يزينه المنافسة الشريفة لا البغيضة، والأدهى عندما يبدأ للترويج لشائعات كيدية واستخدام ألفاظ "سوقية"..

بينما ينتظر الجمهور السعودي والعربي كلاسيكو النصر والاتحاد غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، يتشوق لرؤية كريستيانو رونالدو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، في منافسة برتغالية مغربية من جديد بعد اللقاء المثير في كأس العالم قطر 2022، ويتطلعون لكلاسيكو سعودي مميز فنيًا وممتع تهديفيًا، أخذ الإعلاميان الاتحادي محمد البكيري والنصراوي عبد العزيز المريسل اللقاء لبُعدٍ آخر، بُعد ليس به التلاسن الممتع والمناكفة التي تزيد من إثارة الساحرة المستديرة.

شائعات كيدية

هل سمعت عن إعلاميين يروجون لشائعات كيدية وبقصد من باب مضايقة بعضهم فقط؟، ربما لم تسمع من قبل أن يفعل البكيري والمريسل؛ الأول روج لشائعة هروب البرازيلي أندرسون تاليسكا من النصر، والثاني رد برحيل عبد الرحمن العبود من الاتحاد إلى الهلال.

الأكثر تداولًا في السعودية خلال الأيام الماضية وسم "المطرب طار"، و"العبود طار طار"، وبالطبع الجمهور انخرط في حملة التعصب التي يقودها اثنين من كبار الإعلاميين في الوسط الرياضي!

استهزاءات شخصية

منافسة رياضية؟ حملات لا للتنمر؟ الأدياء جميعها ترفض الاستهزاء بهيئة الأشخاص؟، جُلها أشياء ربما لم تمر على البكيري من قبل..

"قزم"، "أطول ما فيك شماخك"، "جبان"، عبارات وصف بها البكيري، مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، في منافسة من المفترض أن تكون كروية بحتة.

السبب؟ لا نعلم تحديدًا إلا لكونه نصراوي، أو ربما كثرة قضاياه ضد الإعلاميين هو ما دفعه لذلك، لكن لا مبررات في حالات التنمر!

الترويج لخرق القوانين

أما بالانتقال للمريسل فهو روج لخرق القوانين، بتحديه مع البكيري, والحجة "البحث عن سبق صحفي!".

الإعلامي النصراوي تحدى المريسل أن يورط نفسه مع الأمن كي يتحصل على معلومة، كما فعل هو في عهد منصور البلوي؛ رئيس الاتحاد الأسبق، إذ خرجت أنباء قبل مباراة مهمة للعميد عن دخول أحد اللاعبين السجن، في قضية خاصة بشرطة المرور، وللتأكد من الخبر، قطع المريسل إشارة المرور أمام القسم نفسه المحتجز به اللاعب، لتمسك به الشرطة وتضعه في السجن، مشيرًا إلى أنه وقتها بعث برسالة لأحد زملائه لنشر خبر غياب اللاعب عن المباراة بالفعل بعدما شاهده بعينه داخل القسم.

توبة المريسل

لم نتمكن في السطور السابقة من تضمين تغريدات للمريسل كما فعلنا مع البكيري، كونه أعلن توبته، وحذف كافة ردود، مؤكدًا خجله من متابعيه.

لكنه لم يسلم من البكيري أيضًا، الذي استهزأ من توبته، ويستمر السجال بين الطرفين، في الجانب الأسوأ من كلاسيكو النصر والاتحاد!