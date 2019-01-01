طبيبه المعالج: البريك سيعود منتصف سبتمبر

طبيب الهلال يعلن موعد عودة البريك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الطبيب المعالج لمحمد البريك، الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال، على توجيه بعض النصائح للاعب، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.

محمد البريك تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، والتي تعرض لها خلال تدريبات الهلال قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال آسيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الطبيب المعالج للبريك، طلب منه الاستمرار في جلسات التأهيل، من أجل العودة منتصف سبتمبر المقبل إلى الملاعب.

ويواصل محمد البريك برنامجه التأهيلي، من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الهلال بالمباريات، بعد الإصابة في الركبة.

وعلى جانب آخر، أوقف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال التدريبات أكثر من مرة، من أجل توجيه اللاعبين بتطبيق تكتيك ينوي تطبيقه أمام الأهلي.

الهلال سيواجه الأهلي غدٍ الثلاثاء، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدفين للراقي.