أشاد بصفقات تشيلسي .. محمد أبو تريكة يخضع لجراحة ناجحة وهذا موعد عودته للشاشات!

تعرف على موعد عودة أبو تريكة إلى الشاشات

أجرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جراحة ناجحة في إحدى مستشفيات قطر خلال الساعات الماضية، وهذا ما تسبب في غيابه عن تحليل المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس".

ونشر محمد سعدون الكواري مقدم الاستوديو التحليلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" صورة له رفقة حاتم الطرابلسي وطارق الجلاهمة عبر حسابه على "إنستجرام" في إحدى مستشفيات قطر، ليكشف عن إجراء أبو تريكة لجراحة ناجحة.

وعلق الكواري قائلًا: "أبشركم بفضل الله وحمده حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح، أسبوعين فترة نقاهة وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "للعلم قال تشيلسي جاب صفقت حلوة، أعتقد تمهيدًا لرجوع العلاقات مع جمهور تشيلسي، بعد أن شاهد الستة".

وتوترت العلاقة بين محمد أبو تريكة وجماهير تشيلسي، بعد أن هاجم إدارة النادي الإنجليزي، التي أجرت صفقات بمبالغ ضخمة دون تحقيق أي إنجاز يُذكر الموسم الماضي.