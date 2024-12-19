"يخفي بداخله شيئًا ولا يقتنع بما يقوله" .. محلل شخصيات يرد على ميول وليد الفراج بين الهلال والنصر!

رسالة صادمة حول شخصية الإعلامي وليد الفراج..

وجه محمد الراشدي، المختص بتحليل الشخصيات، رسالة مفاجئة حول الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على الأحاديث بشأن انتماءاته للهلال أو النصر.

ونشر برنامج الأول، الذي يقدمه الإعلامي طارق نوفل، مقطعًا ترويجيًا حول محمد الراشدي، المختصّ بقراءة لغة الجسد والتوقيع، لتحليل شخصيات أبرز الرياضيين في العالم، فيما تحدث الراشدي عن رأيه حول وليد الفراج، باعتباره أكثر إعلامي يتابع مقاطعه حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الراشدي "غالبًا أشاهد بعض المقاطع عنه، مشكلة وليد الفراج، أن الناس يقولون عنه هلاليًا، وآخرون يقولون ينتمي للنصر، أنا أقول إنه يخفي شيئًا أثناء حديثه الإعلامي، وغير مقتنع ببعض الكلام الذي يقوله داخليًا أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "تقاسيم وجهه مخالفة تمامًا للألفاظ التي يقولها، وعندما يتكلم عن قضية رياضية مثلًا تجده غير مقتنع، ويمكن أن ترى هذا الأمر، عندما تزداد ابتسامته كلما تطرق لموضوع غير مقتنع به".

وتلقى وليد الفراج سؤالًا من أحد المشجعين بشأن انتمائه الكروي، ليعلّق قائلًا إنه مشجع لنادي الاتفاق منذ الثمانينيات، شأنه شأن كل أهل الدمام في تلك الفترة، والذين كانوا يشجعون الاتفاق بطل العرب، وبطل الخليج.