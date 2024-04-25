محكمة إسبانية توافق على طلب خاص لتشافي لإنقاذه من "ضرر عنيف"

قضية مستمرة منذ سنوات طويلة

استجابت المحكمة الوطنية الإسبانية، لطلب من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بتعليق دفع الأموال المستحقة عليه من مخالفات ضريبية سابقة.

تشافي سبق أن طلب من المحكمة في 27 مارس الماضي، تعليق دفع مبلغ 2.8 مليون يورو، كان عليه دفعه إلى الخزانة، بعد معاقبته لأسباب ضريبية عن دخله الشخصي للسنة المالية 2015.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن المحكمة وافقت على تعليق دفع هذا المبلغ بشكل مؤقت في القضية المتعلقة بضرائب حقوق صورته الشخصية.

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ووفقًا للصحيفة فإن تشافي قال للمحكمة إن دفع هذا المبلغ الآن سيعني ضررًا كان من المستحيل إصلاحه وفقًا لظروفه المالية الحالية.

جدير بالذكر أن تشافي لديه حاليًا 7.5 مليون يورو خلال الفترة من 2009 إلى 2015 تحتفظ بها الخزانة، في القضية التي يدافع فيها المدرب الكتالوني عن نفسه من تهمة الاحتيال في حقوق الصور بهدف تقليل قيمة الضرائب المفروضة عليه.