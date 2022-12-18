محطة مترو الأرجنتين تتحول إلى فرنسا قبل ساعات من نهائي كأس العالم!

محطة المترو تحسم بطل كأس العالم 2022 قبل الأوان!

تفاجئ صباح اليوم الأحد رواد محطة مترو باريس بتغيير اسم أحد المحطات التي تحمل اسم "الأرجنتين" قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

فرنسا يواجه الأرجنتين مساء اليوم على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

ونشرت هورتنس كريبين الصحفية الفرنسية تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" معلقة على تغيير اسم محطة المترو وكتبت: "محطة الأرجنتين هذا الصباح، الجميع ينزلون".

محطة "الأرجنتين" تحول اسمها إلى "فرنسا بطل كأس العالم 2022" قبل ساعات من النهائي المُنتظر في الدوحة.

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا يحمل لقب المونديال مرتين والأخير كان في النسخة الماضية على الأراضي الروسية في 2018 بعد التغلب على كرواتيا برباعية مقابل هدفين.