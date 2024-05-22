محطة "ترانزيت" تكشف حقيقة اللقاء السري بين مدير برشلونة وهانز فليك في لندن

مصادر مقربة من الألماني تحسم الجدل

كشفت تقارير صحفية، حقيقة اللقاء المرتقب بين المدرب الألماني هانز فليك، وكل من ديكو المدير الرياضي لبرشلونة ونائبه بويان كركيتش، اليوم الأربعاء في لندن.

وترددت أنباء حول تواجد فليك على رأس قائمة ترشيحات إدارة برشلونة، لشغل منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، في ظل تمسك الرئيس جوان لابورتا بضرورة رحيل تشافي هيرنانديز.

وأكدت شبكة "موندو ديبورتيفو"، أن ديكو لم يلتق هانز فليك ولا وكيله بيني زاهافي، على الإطلاق في العاصمة الإنجليزية، بخلاف كل ما راج في وسائل الإعلام الرياضية.

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وأشارت إلى أن ديكو وبويان كركيتش تواجدا في لندن فقط، كمحطة توقف "ترانزيت" قبل الانطلاق إلى دبلن عاصمة أيرلندا، حيث سيحضران الليلة نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا من الملعب.

وأوضحت أن المدير الرياضي لبرشلونة اضطر إلى هذا التوقف، في ظل عدم وجود رحلات جوية مباشرة نحو دبلن، حيث سافر مع نائبه إلى لندن ثم استقلا طائرة أخرى إلى دبلن.

كما نفت مصادر مقربة من المدرب الألماني لـ"موندو ديبورتيفو"، حدوث لقاء في العاصمة الإنجليزية مع المدير الرياضي في برشلونة ونائبه، رغم وجود رغبة بالفعل لدى برشلونة في التعاقد معه مستقبلًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الأمر الوحيد المؤكد حول فليك هو أنه لم يقبل العرض الذي قدمه له تشيلسي وأنه جمد كل المفاوضات من جانب وكيل أعماله مع جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ومن المقرر أن يتخذ برشلونة القرار النهائي بشأن تشافي، بعد مواجهة إشبيلية بالجولة الأخيرة من الليجا، في اجتماع بحضور جوان لابورتا وتشافي والمدير الرياضي ديكو ونائب الرئيس رافا يوستي وبقية أعضاء اللجنة الرياضية.