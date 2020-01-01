محرز يوجه رسالة إلى عوار ويكشف عن علاقته الخاصة بمارسيليا

حوار مشوق من النجم الجزائري

وجه نجم مانشستر سيتي رياض محرز رسالة خاصة إلى مواطنه حسام عوار، لاعب ليون، وتحدث عن علاقته الخاصة بأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

عوار من أصول جزائرية، ولكن حتى الآن لم يحسم موقفه النهائي من تمثيل محاربي الصحراء أو فرنسا على صعيد المنتخب الأول.

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وتحدث محرز في القضية عبر "إنستجرام" في حوار مع صحفي من "بي إن": "إذا أراد عوار تمثيل فرنسا لا مشكلة في الأمر، وإذا أراد الجزائر معنا فنحن نرحب به".

وأكمل: "نحن نتحدث هنا عن مستقبله الشخصي ومشواره، لذا فالخيار خياره، ريان شرقي؟ لم أشاهده كثيراً والحديث عن انضمامه للمنتخب لايزال مبكراً".

وكشف النجم الجزائري عن علاقته الخاصة بنادي مارسيليا: "كنت قريباً من الانضمام لصفوفه، مارسيليا هو الفريق الأقرب لقلبي، أحببت بي إس جي كذلك لأنه فريق مدينتي ولكن أردت اللعب مع مارسيليا".

وواصل: "ذهبت وتدربت معهم، وكان فرانك باسي هو المدرب، أنيجو شاهدني في التدريبات ثم قال لي إنه يريد أن يوقع معي، شعرت وكأنني أعيش فيلماً، كنت بالثامنة عشر وقبلها بثمانية أشهر كان في سارسيليس".

وختم: "كنت أظن أنني سأكون لاعباً في مارسيليا ولكن بعد أيام اتصل بوكيلي وأخبره أنهم يملكون لاعباً في نفس مركزي ويفضلون التركيز عليه، هذا اللاعب كان بلال عمراني".

ويلعب عمراني حالياً في صفوف كلوج الروماني، بينما ذهب محرز وقتها إلى لو هافر، ومنه تدرج في مشواره وصولاً إلى محطة مانشستر سيتي الحالية.