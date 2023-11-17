محرز ينافس ثلاثي الدوري السعودي وياسين بونو يصارع على جائزتين .. القوائم النهائية للمرشحين لـ"الأفضل" في إفريقيا

القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن القوائم النهائية لـ"جوائز الأفضل" في القارة، لعام 2023.

مراكش المغربية تستضيف يوم 11 ديسمبر القادم، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ لاختيار أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب وفريق ومنتخب، للعام الحالي.

وشهدت قوائم المرشحين "النهائية"، تواجد رباعي ينشط في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهم: الساحر الجزائري رياض محرز، والحارس المغربي ياسين بونو، والثنائي السنغالي ساديو ماني وإدوارد ميندي.

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بونو الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، قادمًا من إشبيلية الإسباني، دخل القائمتين النهائيتين لـ"أفضل لاعب وحارس مرمى".

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب:

- الجزائري رياض محرز "الأهلي السعودي".

- السنغالي ساديو ماني "النصر السعودي".

- المغربي ياسين بونو "الهلال السعودي".

- المصري محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

- المغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي".

- المغربي سفيان أمرابط "مانشستر يونايتد الإنجليزي".

- المغربي يوسف النصيري "إشبيلية الإسباني".

- النيجيري فيكتور أوسيمين "نابولي الإيطالي".

- الكاميروني فرانك أنجويسا "نابولي الإيطالي".

القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس:

- المغربي ياسين بونو "الهلال السعودي".

- السنغالي إدوارد ميندي "الأهلي السعودي".

- المصري محمد الشناوي "الأهلي المصري".

- الكاميروني أندريه أونانا "مانشستر يونايتد الإنجليزي".

- الجنوب إفريقي رونوين ويليامس "ماميلودي صن داونز".

القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب:

- المغربي وليد الركراكي "منتخب المغرب".

- السويسري مارسيل كولر "الأهلي المصري".

- الجزائري عبد الحق بن شيخة "اتحاد العاصمة الجزائري".

- السنغالي أليو سيسيه "منتخب السنغال".

- البلجيكي توم سنتفيت "منتخب جامبيا".

وتتنافس أندية الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، على جائزة الأفضل في القارة، لعام 2023.

ومن ناحيته.. ينافس المغرب، كلًا من السنغال وجامبيا وغينيا الإستوائية وموريتانيا، على جائزة العام لـ"أفضل منتخب إفريقي".