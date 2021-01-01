محرز يعترف: كنت محظوظًا في هدفي بشباك باريس سان جيرمان!

صراحة كبيرة من الجزائري..

اعتبر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أنه كان "محظوظًا" في الهدف الذي أحرزه بشباك باريس سان جيرمان، ثم عاد ورفض الجزم بوصول فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الجزائري قد أحرز هدفًا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين لهدف.

وبالنسبة لمحرز ورغم الفوز والحظوظ الكبيرة للنادي السماوي في بلوغ النهائي، إلا أن الأمور لا تزال مفتوحة على مصرعيها في مباراة الإياب المقرر لها بملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

محرز قال للصحافة بعد مباراة الذهاب "كانت مباراة ذات وجهين، في الشوط الأول لم نكن خطرين، وحتى لو لم يكونوا هم كذلك أيضًا، لكنهم كانوا أفضل منا".

كما أضاف "كنا الأفضل في الشوط الثاني، نحن محظوظون بالهدفين حتى أنا في الركلة الحرة، صحيح أننا كنا أفضل لكننا لم نكن في القمة أيضًا".

واختتم محرز تصريحاته قائلًا "في مثل هذه المباريات عليك أن تدافع جيدًا وأن تكون صلبًا، لقد فزنا 2-1 ولكن الأمور مفتوحة، لدينا أفضلية بسيطة، لكنهم سيأتون لنا".

الجدير بالذكر أن هذا هو ثالث هدف لمحرز في المباريات الاقصائية بدوري أبطال أوروبا على التوالي، حيث سجل هدفًا أمام دورتموند ذهابًا وآخر إيابًا، واليوم في حديقة الأمراء.