محرز يتغزل في بنزيما: أمر عظيم أن تقود هجوم ريال مدريد 11 عاماً

محرز يتغنى ببنزيما

أشاد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بنجم ريال مدريد، كريم بنزيما لما يمتلكه الفرنسي من مسيرة رائعة على مدار السنوات العشر الماضية.

بنزيما يعيش فترة ربما هي الأفضل على الإطلاق في مسيرته الكروية، خاصة من ناحية الاعتراف بدوره الكبير على أرض الملعب.

ويتلقى مهاجم ريال مدريد العديد من الإشادات في الآونة الأخيرة على خلفية ظهوره في قائمة الـ 30 المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية والتي يتواجد فيها محرز أيضًا وسط منافسة شرسة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.

ماذا قال محرز عن بنزيما؟

أشاد محرز ببنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر بث مباشر، حيث قال:" ليس هناك حاجة للكلمات، بنزيما يمتلك مسيرة رائعة، أن يظل لمدة 10 أو 11 عامًا مهاجمًا لريال مدريد وصاحب الرقم 9 ليس أمرًا سهلًا".

وأضاف:" إنه يستحق ذلك وأنا سعيد من أجله، أتمنى يسجل المزيد من الأهداف ويظل بالقمة لفترة أطول".

كيف هو موقف بنزيما من الكرة الذهبية؟

بنزيما في 2021 لم يظفر بألقاب رفقة ريال مدريد، ولكنه عاد للمشاركة دوليًا مع منتخب فرنسا وقاد الديوك للتتويج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية وأحرز هدفًا رائعًا في النهائي أمام إسبانيا.

وبشكل عام، سجل بنزيما 30 هدفًا مع ريال مدريد بمختلف المسابقات الموسم الماضي، أما هذا الموسم وبعد مرور شهرين، فسجل 10 أهداف ويعتبر أهم نجوم كتيبة كارلو أنشيلوتي دون منازع.

اقرأ أيضًا:

بنزيما يتفاعل مع المطالبات بتحقيقه للكرة الذهبية

رونالدو يطالب بمنح الكرة الذهبية لبنزيما

زيدان ينضم إلى حملة المطالبة لبنزيما بالكرة الذهبية