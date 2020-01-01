محرز: نجحت في مانشستر سيتي متأخرًا

تصريحات واقعية..

اعتبر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات مع ناديه بالسرعة التي توقعت منه من قبل الإدارة، لكنه في نهاية المطاف، تمكن من التألق وإحداث الفرق بالفعل مع كتيبة بيب جوارديولا.

ووصل محرز إلى ملعب الاتحاد في صيف 2018 بعد رحلة مثيرة ومميزة للغاية مع ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني وبعد ملحمة طويلة من المثابرة للسماح له بمغادرة الثعالب.

توقعات كبيرة صاحبت وصول الدولي الجزائري إلى السيتي، لكنه عمليًا لم يُحدث فرقًا كبيرًا في أول مواسمه، قبل أن يتمكن أخيرًا من كسب ثقة جوارديولا والمشاركة بصورة مستمرة مع تأثير كبير بمستوياته على السيتيزنز.

المزيد من الفرق

محرز في تصريحات لسكاي سبورتس قال "لم أحدث فرقًا بالسرعة التي اعتقد المسؤولون أنني سأصنعها".

كما أضاف "كان من الواضح أنه ليس متاحًا لهم الوقت لمنحي الكثير من الفرص، فنحن هنا 20 لاعبًا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم "كنت على مقاعد البدلاء وكان اللاعبون الآخرون يؤدون، لذلك كان من الصعب عليّ أن أعود، في نهاية الموسم عدت، لعبت بشكلٍ جيد وبدأت هذا الموسم بشكلٍ مختلف. الآن عندما أشارك أؤدي بصورة جيدة، لذا فالثقة باتت موجودة".

وسجل صاحب الـ29 عامًا تسعة أهداف وصنع 14 آخرين خلال 37 مباراة خاضها هذا الموسم بالقميص الأزرق في مختلف المسابقات.

السيتي يحتل في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، كما حقق لقب كأس كاراباو والفرصة سانحة له في كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا، بينما وضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين لهدف في سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16.