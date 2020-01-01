محرز: الانتصار على ليفربول لم يكن كبيراً كفاية

رباعية لا تكفي بالنسبة لنجم الجزائر

علق نجم مانشستر سيتي رياض محرز على انتصار فريقه الكبير البارحة على ليفربول برباعية نظيفة لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصحاب المركز الثاني اكتسحوا الفريق المُتوج قبل أسبوع باللقب رسمياً في لقاء بمثابة تحصيل حاصل لليفربول، ولكن قرب سيتي خطوة من تأمين مركز الأبطال.

ونشر محرز عبر تويتر تغريدة قال فيها: "نتيجة كبيرة حتى لو كانت أمنيتي أن تكون أكبر"، مع صورة له من المباراة مع فيرجيل فان دايك.

المزيد من الفرق

Big result tonight even if i wish it was more 👀🔥 pic.twitter.com/816tjtRor9 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 2, 2020

محرز هز الشباك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، ولكن الهدف الذي كان ليكون الخامس أُلغي بداعي وجود لمسة يد. المزيد هنا.

وتحدث الجزائري قبل المباراة مع "سكاي" عن عدم مشاركته باستمرار أساسياً، وفسر الأمر بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين في صفوف فريقه، وعدم صناعته للفارق في موسمه الأول بالشكل الذي أراده.

وشارك محرز هذا الموسم في 42 مباراة، وهز الشباك في 11 مناسبة وصنع 15 هدفاً لبقية لاعبي فريقه، وساهم في الفوز بكأس كاراباو.

اقرأ أيضاً .. بعد السقوط برباعية.. ليفربول يحقق الرقم الأسوأ له منذ 28 سنة

ويملك سيتي فرصة التتويج بكأس الاتحاد الذي بلغ نصف النهائي الخاص به، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا الذي ينتظره لقاء الإياب للستة عشر مع ريال مدريد الشهر المقبل.