محرز فخر العرب وصلاح يدافع في إيطاليا .. ماذا لو انتقل رياض لليفربول؟

سيناريو تخيلي حال انضم محرز إلى ليفربول

برهن رياض محرز، نجم الجزائر، على قدراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي بتحقيق اللقب في 2016 وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

نجاح محرز جعله مطلوبًا في الأندية المختلفة، بما فيهم ليفربول، لكن اللاعب أكد رفضه ارتداء قميص الريدز بسبب محمد صلاح.

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أيضًا وجود النجم المصري محمد صلاح في ليفربول ساهم كثيرًا في نقله بين كبار اللعبة، إذ حقق لقب هداف البريميرليج مرتين وترشح لجائزة الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولكن ماذا لو وافق محرز وقتها على اللعب لصالح ليفربول ولم ينضم محمد صلاح للريدز؟ كيف كان السيناريو وقتها؟

يركض في الجناح

محرز يلعب بقدمه اليسرى مثل محمد صلاح لكنّه يمتلك مهارة أعلى في المراوغة وصناعة اللعب.

مع ليفربول كان سيتألق على الرواق الأيمن بمراوغته ومهارته، لتتحول الأغنية الشهيرة من "مو صلاح مو صلاح" إلى "أووه محرز أووه محرز" ويترك بصمته في مسيرة الريدز.

رياض يفضل اللعب في طريقة تترك له المساحات كما أنّه جريء على المرمى، ومع لمسات يورجن كلوب الخاصة، كان سيظهر بأفضل نسخة منه تجعله قادرًا على تحقيق ما حققه صلاح في ليفربول.

وربما لو وصل إلى هناك وحقق معهم لقب البريميرليج وأصبح اسمه ملء السمع والبصر، وقتها لن يختلف أحد عن ماهية فخر العرب، رياض محرز هو فخر العرب.

الدفاع في إيطاليا

صلاح تألق كثيرًا في الدوري الإيطالي مع روما وبالتحديد تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، ولكنّه كان أقرب لصانع الألعاب منه إلى الهداف.

لو لم ينضم صلاح إلى ليفربول لربما استمر مع روما أو رحل إلى إنتر رفقة سباليتي الذي أحبه كثيرًا، وقتها سيقدم مستويات رائعة في الكالتشيو ولكنّه سيستمر كصانع ألعاب.

لو رحل لإنتر وبعد قدوم أنطونيو كونتي لواجه الفرعون المصري أزمة كبيرة في طريقة اللعب 3-5-2، فإما أن يلعب كجناح بمهام دفاعية كبيرة أو تتغير الطريقة إلى 3-4-3 ويساند لوكاكو ولاوتارو هجوميًا وهو أمر غير متوقع.

ربما لو استمر صلاح في الدوري الإيطالي لتطور دفاعيًا لكنّه لن يصل إلى المكانة الحالية التي يعيشها مع ليفربول وسيحتاج إلى أعوام طويلة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.